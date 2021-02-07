獨／早被告誡別赴約…霸凌男「瞞警出門」！斷手愣了：到底誰打的

▲▼19歲霸凌男遭私刑，17秒片被PO上網，由於現場20多人他只認識其中4、5人，他也搞不清楚到底是被誰打了。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）

記者黃子倩、戴若涵／高雄報導

高雄鳳山少女遭霸凌案鬧得沸沸揚揚！施暴影片中首先動手的19歲黃男臉書遭肉搜灌爆，嚇到躲到女友家住，6日晚間遭方姓友人約出門私刑斷手。據了解，警方先前曾再三告誡「不要擅自出門」，很有可能會遭設局傷害，但他仍不聽勸私下赴約。

據悉，警方事前已經跟黃男再三告誡，若有朋友或者網友約他出來，很可能都是設局要傷害他，請他不要擅自出門，且先前曾有一名友人以「想確認黃男是否安好」為由，將他約出門，但警方聽聞後，勸阻他無論是網友或朋友，莫因任何理由赴約。

不料，黃男6日晚間接到方男的電話，要他出面討論該如何向被害少女與父親兩人道歉的事宜，他擔心告訴警方可能再次受到攔阻，因此自行跑去超商赴約。

警方接獲其他民眾報案，超商外有7、8名青少年聚集，到場盤查發現，黃男與方男等人看似在嬉鬧，快打部隊確認個人資料後才返回警局。孰料，黃男見員警離場，竟自願搭乘方男機車前往大寮區墓園，而後遭一頓毆打，甚至斷手。

據悉，黃男在超商赴會時，有人在IG上PO出限時動態，透露黃男即將道歉，疑似他人見到動態後不斷轉傳，連絡上受害少女一方，少女這才在父親及弟弟的陪同下前往墓園，現場也聚集了超過20人，但黃男僅認識其中4、5人，也搞不清楚「到底是被誰打了」。目前疑似涉案人等已有16人到案，其中7人為未成年人，針對案情全避重就輕，否認出手毆打黃男，詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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