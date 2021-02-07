畫面曝光！金山陽金公路休旅車突打滑　右閃撞護欄車倒著衝入邊坡

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區陽金公路靠近重光派出所7日凌晨發生一起車禍意外！一名男子駕駛一輛黑色休旅車打滑，衝向路旁山坡樹叢中，隨後駕駛自行脫困，所幸無大礙；另一名女乘客被救出後，身上多處擦挫傷，意識清楚，救護車緊急將人送往基隆長庚救治。根據監視器畫面，當時前面2部車直行，第3部（肇事車）突打滑右閃後，疑先撞到水泥護欄後，車頭轉向外再倒著衝入邊坡。

▲金山陽金公路休旅車突打滑，右閃撞護欄車頭轉向外衝邊坡。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，7日凌晨1時許，陳姓男子（40歲）與林姓女友人（38歲），開車從金山往陽明山台北方向行駛時，車突打滑右閃後，疑似先撞到水泥護欄後，車頭轉向外倒衝邊坡，因撞擊力道較大，導致車內氣囊爆開，2人身體遭受到衝擊，陳男駕駛自行脫困，所幸無大礙；林姓友人身上多處擦挫傷，一度受困仍卡在車內，意識清楚。

新北市消防局獲報後，派員趕抵現場，將受困的林女救出，救護車將林女送往基隆長庚醫院救治，所幸並無大礙；最後陳男則因感到胸悶，自行搭車前往醫院檢查傷勢。整起事故原因有待轄區警方調查釐清。

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