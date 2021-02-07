19歲霸凌男向鳳山父女道歉了！轉身被「20人私刑斷手」…13人到案

▲19歲霸凌男向鳳山父女道歉完，遭私刑斷手。（圖／翻攝爆料公社）

記者黃子倩、戴若涵／高雄報導

高雄鳳山一名少女遭9人集體霸凌，56秒內狂甩9巴掌！施暴影片曝光後，引發網友怒火，嚇得首先動手的19歲黃男緊急關閉臉書，躲到女友家住，但仍遭設計約出，沒想到才跟受害少女、少女父親道歉完，便被私刑打斷右手。

回顧整起事發經過，霸凌案件曝光後，19歲黃姓男子便躲到女友家住避風頭，沒想到6日晚間他接到熟識的方姓友人來電，稱要處理少女霸凌案，要黃男「向被害少女、少女父親道歉」，雙方相約小港區一間超商見面，但因警方接獲有青少年聚集到場盤查，一行人轉移陣地。

方男騎機車將黃男載到大寮區內坑路一處墓園，到場後黃男向受害少女、少女父親道歉，不料，少女與父親離開後，現場20多人竟群起圍攻，持鐵棒、木棒等物毆打，導致他右手肘、無名指骨折，頭部還出現擦挫傷。

黃男供稱，對方還將他帶往小港山區毆打，沿途中遭踩頭、甩巴掌，手機也被奪走威脅「不准報警」，最後才被騎機車載到小港醫院丟包就診，所幸人並無生命危險。

警方獲報後指出，黃男遭人約出設計毆傷，目前正擴大調閱沿途監視器影像、赴醫院詢問案情，並派員追緝犯嫌，目前已查獲13人到案，詳細案情仍有待進一步調查釐清。另外，黃男也提出傷害、民事求償訴訟。