快訊／霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑「打斷右手」…警帶回3男

▲鳳山少女「遭甩9巴掌、淋多多綠」，動手的19歲男遭私刑斷手。（圖／翻攝爆料公社）

記者黃子倩、吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄鳳山一名少女遭9人集體霸凌，56秒內慘遭連續掌摑9下、飲料淋頭，誇張的行徑遭PO上網後，大批網友全怒了，其中第一個動手的19歲男臉書被灌爆。據了解，該名19歲男6日晚間，被網友約到小港一間超商見面，並遭押上車、打斷右手，警方目前已帶回3名涉嫌動用私刑的男子，要釐清詳細事件發生經過。

【1107更新】警方目前已帶回13人偵辦中。

日前有網友在臉書社團「鳳山在地人大小事」貼出56秒的影片，內容是一名少女遭多人霸凌，由於掌摑痛毆、用飲料淋頭潑臉的行徑實在太誇張，因此大票網友全怒了。事後，就有網友根據衣服等特徵來比對，肉搜出19歲男臉書，短短1小時內，湧入千人洗版，而後19歲男則索性關版。

▲鳳山霸凌事件引發網友關注。（圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事）

鳳山分局偵查隊長郭家峰表示，經查，遭到霸凌的女高職生，2020年11月曾經因為個人因素離家一段時間，當時她選擇借宿在不同校的蕭姓女同學家中，但是她離家突然，沒有帶換洗衣物，因此跟蕭女借了衣服、包包使用，蕭女事後知道，感到很生氣，認為女學生偷衣服，自行找到她的姑姑後，要求賠償3500元的損失，家人匯款後，認為雙方的糾紛已經「私了」，事情到此告一段落。

沒想到1月22日下午約3時，受害的林姓女高職生在撞球場遇到蕭女和友人，雙方因為這事爆發口角爭執，更相約要在鳳山的婦幼館「繼續談」，但赴約後，竟然演變成集體霸凌事件，受害的林女姑姑看到影片後向警方表示，「家裡的大人不是沒有幫忙處理這件事」，認為蕭女的做法「很誇張」並表示要提告。

遭霸凌的林姓女學生已向警方提出傷害、公然侮辱的告訴，警方也透露，蕭女等一行人的做法恐怕還涉及恐嚇，目前全案仍在偵辦中。

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