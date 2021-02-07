台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

記者林悅／台南報導

台南市佳里區子龍里南四47線2.5公里處，2月6日上午7時許，1位66歲黄姓男子騎乘機車經過彎道，疑似車速過快，不慎自撞路邊電線桿，傷重不治身亡。

▲台南市佳里區子龍里南四47線2.5公里處，1位66歲黄姓男子騎乘機車經過彎道，疑似車速過快，不慎自撞路邊電線桿，傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，66歲黃姓男子住台南永康區，目前1人獨居，疑因車速過快過彎不慎自撞，經醫急救仍不治身亡，初步調查無酒駕，全案由檢警調查處理中。

佳里分局警方指出，行車速度會影響反應距離及衝撞力道，當速度越快，所需的反應距離越長，發生事故的機率相對較高；另速度越快，動能越大，撞擊時所造成的傷害越大。根據經濟合作暨發展組織（OECD）報告指出，行車速限由40公里降至30公里時，致死率將由35％大幅下降至10％，所以速度是影響車禍事件嚴重程度的主因之一。

為維護用路人的行車安全，佳里警分局春節期間不打烊，將持續提高速度管理執法能量，針對轄區易超速肇事路段，台17線、台19線、市173線、市176線、南37線、南40線、南41線等重要幹道，加強移動式測速照相勤務，運用科技執法，目的在於讓用路人慢一點、謹慎一點，遵守交通規則以保障自己及他人安全。

佳里警分局提醒駕駛人寧願提早幾分鐘出門，也不要提早結束生命，欲速則不達，行經路口牢記「慢、看、停」口訣，以保護自己及其他用路人的安全，千萬不要造成無法挽回的遺憾。

不分年齡，用過都大推

