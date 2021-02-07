還原私刑經過！19歲霸凌男躲女友家遭斷手…「踩頭+甩巴掌」丟包

▲首先動手的19歲黃姓男子從霸凌事件曝光後，便一直躲女友家，6日晚間仍遭設計約出門私刑。（圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄鳳山一名少女遭9人集體霸凌，56秒內慘遭連續掌摑9下、飲料淋頭，誇張的行徑遭PO上網後，大批網友全怒了，其中第一個動手的19歲男臉書被灌爆，還遭設計約出，連換3地點動私刑「打斷右手」。

據了解，霸凌案引發社會關注後，19歲黃姓男子便躲到女友家住，沒想到6日晚間8時許，他接到方姓男子的來電，說要處理少女霸凌案，約他到小港區一間超商見面談判，抵達超商後，因警方接獲「有青少年聚集」的報案到場盤查，一行人等到員警離去，便將人押上車。

黃男向警方表示，對方先把他帶到大寮區內坑路一處墓園，持鐵棒、木棒狂毆後，又將他帶往小港山區毆打，沿路遭踩頭、甩巴掌，導致右手骨折，手機還被奪走並威脅不能報警，最後才被載到小港醫院丟包就診，所幸沒有生命危險。

警方獲報後指出，黃男遭人約出設計毆傷，目前正擴大調閱沿途監視器影像、赴醫院詢問案情，並派員追緝犯嫌，目前已查獲3人到案，詳細案情仍有待進一步調查釐清。另外，黃男也提出傷害、民事求償訴訟。

▲鳳山霸凌事件引發社會關注。（圖／記者吳世龍攝）