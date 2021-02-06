美民調曝55％美國人反美出兵保台抗中　陳以信：台灣人別太天真

▲我國國軍演習。（示意圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

美國新任總統拜登上任後發表外交談話，點名中國是「最大的競爭者」，看似對台灣釋出善意。不過，國民黨立委陳以信就公布一份美國智庫民調，調查發顯大多數的美國人並不贊成美國出兵保衛台灣避免中國入侵。

這份民調由芝加哥對外關係委員會（The Chicago Council on Global Affairs）進行調查，針對美國的中國政策進行民調，其中問到「如果中國入侵台灣，你贊成美國出兵保衛台灣嗎？」

調查結果指出，有55%美國民眾反對，只有41%贊成。其中，共和黨政治人物與共和黨支持者的落差最大，85%共和黨政治人物願為台灣出兵，但53%共和黨支持者卻反對。

陳以信表示，這代表美國民意的真實心聲是，就算大多政治人物願為台灣喊打喊殺，但大多數美國人心裡其實並不想，所以台灣面對美國善意時千萬不能太天真，不要真的以為台海有變，美軍就一定會出手相救。畢竟美國人優先考量的是美國利益，不是台灣利益。

▼美國智庫民調顯示，大多數美國人反對美軍出兵保台抗中。（圖／翻攝The Chicago Council on Global Affairs網頁）

