　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美民調曝55％美國人反美出兵保台抗中　陳以信：台灣人別太天真

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲我國國軍演習。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

美國新任總統拜登上任後發表外交談話，點名中國是「最大的競爭者」，看似對台灣釋出善意。不過，國民黨立委陳以信就公布一份美國智庫民調，調查發顯大多數的美國人並不贊成美國出兵保衛台灣避免中國入侵。

這份民調由芝加哥對外關係委員會（The Chicago Council on Global Affairs）進行調查，針對美國的中國政策進行民調，其中問到「如果中國入侵台灣，你贊成美國出兵保衛台灣嗎？」

調查結果指出，有55%美國民眾反對，只有41%贊成。其中，共和黨政治人物與共和黨支持者的落差最大，85%共和黨政治人物願為台灣出兵，但53%共和黨支持者卻反對。

陳以信表示，這代表美國民意的真實心聲是，就算大多政治人物願為台灣喊打喊殺，但大多數美國人心裡其實並不想，所以台灣面對美國善意時千萬不能太天真，不要真的以為台海有變，美軍就一定會出手相救。畢竟美國人優先考量的是美國利益，不是台灣利益。

▼美國智庫民調顯示，大多數美國人反對美軍出兵保台抗中。（圖／翻攝The Chicago Council on Global Affairs網頁）

▲▼美國智庫民調顯示，大多數美國人反對美軍出兵保台抗中。（圖／翻攝The Chicago Council on Global Affairs網頁）

ET快訊
罷捷開票47分鐘！不同意票突破1萬票
差距拉大！罷捷不同意票破5000票
罷捷開票才15分鐘！不同意票領先同意票
不是翁立友不敢！網揭「堅拒正面對質」2原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不斷更新／罷捷開票47分鐘！不同意票突破1萬票　同意票緊追在後

溪尾大橋延伸段通車　台中烏日到彰化芬園車程7分鐘搞定

許效舜參戰基隆市長！澎恰恰現身溫情力挺　笑虧：這人腦筋怪怪

美民調曝55％美國人反美出兵保台抗中　陳以信：台灣人別太天真

2022基隆市長徵招許效舜？謝立功：兄弟登山各自努力

快訊／黃捷「面無表情」抵許智傑服務處　妹妹陪同等候開票

台灣將取得疫苗　蘇貞昌：醫護優先，我何時施打聽指揮中心安排

內政部：過年集會落實防疫　未戴口罩勸導不聽最高罰1.5萬

傳年後行政院內閣要改組？　蘇貞昌駁斥：我的團隊沒有黑名單

強化空戰能力　空軍砸5.3億養護「即時演訓系統」

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

雞排妹一走翁立友立馬現身 她馬上回來！準備「硬闖記者會」

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

亮刀威脅要殺掉！呆萌鴨見爸伎倆 冷眼看幾秒後...淡定轉頭冷處理

甜美女星曝整形失敗「鼻頭壞死發黑」　崩潰想輕生…丟175萬片酬還賠865萬

翁立友：我連想自殺的權益都沒有　3度提媽媽「我的母親每天都在哭」

不斷更新／罷捷開票47分鐘！不同意票突破1萬票　同意票緊追在後

溪尾大橋延伸段通車　台中烏日到彰化芬園車程7分鐘搞定

許效舜參戰基隆市長！澎恰恰現身溫情力挺　笑虧：這人腦筋怪怪

美民調曝55％美國人反美出兵保台抗中　陳以信：台灣人別太天真

2022基隆市長徵招許效舜？謝立功：兄弟登山各自努力

快訊／黃捷「面無表情」抵許智傑服務處　妹妹陪同等候開票

台灣將取得疫苗　蘇貞昌：醫護優先，我何時施打聽指揮中心安排

內政部：過年集會落實防疫　未戴口罩勸導不聽最高罰1.5萬

傳年後行政院內閣要改組？　蘇貞昌駁斥：我的團隊沒有黑名單

強化空戰能力　空軍砸5.3億養護「即時演訓系統」

2022前不可鬆綁防疫！新冠還會維持1年　研究：現在解禁會死更多人

貪玩阿金屁屁卡縫「掛在半空中」　無力脫困眼神死：快救我呀...

極速衝破300KM的「隼」重機！回顧HAYABUSA經典名車的20年歷史

代銷1通電話太洗腦！他聽完心動「差點買4樓」　過來人戳破矛盾點

不斷更新／罷捷開票47分鐘！不同意票突破1萬票　同意票緊追在後

王正棠揮棒很有力　洪總：不輸林益全

偷摸罰30萬照犯！全台海龜「1周死11隻」　每14隻就有1隻被騷擾

失業男販毒躲追緝「3天換住處」　賓士車被鎖定「扣90萬＋5包毒」

低收入戶婦扶養就學2孫子　潮警尋求社會資源助度難關

行動佛殿環島祈福台南最後站抵南區萬皇宮　下周將到高雄前鎮歡慶春節

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

獨／黃捷「插隊投票」被請出！綠衣男被插氣炸

楊秋興預言「罷捷不會過」…吐10字親曝理由

搶進投票所挨轟！黃捷不認插隊：是誤會

罷捷選前之夜「清捷隊」激動全跪了！

不斷更新／罷捷開票25分鐘！不同意票破1000票

罷捷今投票　柯文哲籲：適可而止

黃捷喊話：投票阻絕罷免當報復工具

選前之夜痛罵黃捷！許淑華：雙標可恥

黃捷現身鳳山高中！眼布血絲有點緊張

月子中心14嬰兒感染肺炎！　裝呼吸器急救

即／妹妹陪同...黃捷「面無表情」抵許智傑服務處

「不要質疑被害人！」　王婉諭教你面對性騷擾

李正皓1件事區別江啟臣與趙少康智商

陳耀祥不後悔說出CH52給公廣集團機會

更多熱門

相關新聞

美律師「會客室大戰2女囚」狂拍AV片！下場出爐

美律師「會客室大戰2女囚」狂拍AV片！下場出爐

美國一名58歲律師2017年時曾利用職權偷偷將攝影機帶進獄中會客室，並錄製與女囚發生關係的過程，事後將影片製作成名為「監獄女孩」（Girls in Jail）的色情片，引發社會關注。上週佛州高等法院作出裁定，將撤銷這名律師在佛州的律師執照。

烙印女信徒下體！他創「性愛邪教」吸1.7萬人

烙印女信徒下體！他創「性愛邪教」吸1.7萬人

格鬥手跳「結冰湖」撞破頭爆血

格鬥手跳「結冰湖」撞破頭爆血

拜登猛批川普不適合「收取高級情報」：他不配

拜登猛批川普不適合「收取高級情報」：他不配

美驅逐艦通過台灣海峽　五角大廈：展現航行自由

美驅逐艦通過台灣海峽　五角大廈：展現航行自由

關鍵字：

民調美國台灣中國美中台

讀者迴響

熱門新聞

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

即／雞排妹深夜吐心聲：邰智源、許效舜最衰

獨／黃捷「插隊投票」被請出！綠衣男被插氣炸

雞排妹暗指「曾國城是慣犯」　圈內人曝：不意外

日月潭57死船難！員工旅遊92人擠爆翻覆　「全家緊擁沉湖底」

翁立友輸了！網整理記者會10點　1張圖秒懂

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

快訊／邰智源硬起來開告！

男大生買台積電「1股按成1張」求救：完蛋了

復興空難6年「唯一倖存空姐」　2164字曝心情

翁立友遭突襲慘敗　美女律師一句突破盲點

女子從11樓墜下！人夫被壓倒失去心跳　妻子祈禱後奇蹟出現

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

基隆花蟹捕撈上岸！竟自帶身分證

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面