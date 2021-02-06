川普支持度兩極！僅47%支持彈劾「應判有罪」　90%共和黨人仍挺川

▲美國人民目前的政治立場簡直可以用「四分五裂」來形容，對於川普在國會暴亂中是否有罪一事，支持與反對的人各佔半數。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美聯社公共事務研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）最近一項民意調查發現，近2/3的美國人認為，川普在1月6日的國會暴亂事件中，至少要承擔一定的責任。另外，該調查還發現，支持或反對參議院在下週的彈劾審為川普定罪的人數幾乎佔了各半，但大部分的共和黨人則認為，川普是無罪的。

據美聯社報導，在美國，有2/3的人認為，川普應該為發生流血事件的國會暴亂負責。其中有一半人認為他要承擔很大或相當大的責任，而略多於1/3的人認為，川普無需負責。不過，對於多數的共和黨人來說，川普在國會事件中是無罪的，只有約10%的人認為，他至少應該在這起事故中，負一定程度的責任。

該調查還發現，有47%的人認為，參議院應該在下週的彈劾審判後，為川普定罪；另外40%的人認為，川普是無罪的；而剩下12%的人則不確定。民主黨和共和黨人之間，對於審判的意見也有差別。超過80%的民主黨人認為，參議院應該為川普定罪，但認為川普有罪的共和黨人，只有10%。

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