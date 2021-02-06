美國最無能總統！拜登猛批川普不適合「收取高級情報」：他不配

▲拜登認為川普煽動國會暴動，不適合收取高級情報。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登在就職後，近期接受美媒《CBS》晚間新聞採訪時表示，他認為前總統川普並不適合依照過往慣例，來獲取與現任總統相同的國家高級機密情報簡報，原因是「造成國會騷亂以及其古怪行為」。

根據《CNN》報導，當新聞主播唐奈（Norah O'Donnell）問及川普是否適合收取高級情報簡報時，拜登竟然回答，「我只是認為，他沒有必要繼續聽取情報簡報內容，畢竟給他情報有何用呢？他除了失言以外，還能有什麼影響力？」

不過有美國政府高級官員向CNN透露，其實川普至目前為止並未提出任何關於聽取高級情報簡報的請求，「提供情報的方式有很多種，如果有任何請求，情報當局會制定相應的方案。」

美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）於4日向CNN表示，「情報當局支持前總統的情報剪報請求，並將一如既往地依照慣例審查收到的任何請求。」

不過報導也指出，其實川普在就任美國總統時，對於高級機密情報的要求並沒有那麼高，且也沒有全面或定期閱讀《總統每日簡報》的習慣，其為每日早晨上交給美國總統的極機密情報文件，由下屬的中央情報局、國防情報局、國家安全局等負責製作並遞交給白宮。

據悉，川普的情報官員每周向他口頭彙報2到3次。

拜登表示，「我已經說過1年多了，川普並不適合擔任總統，他是美國史上最無能的總統之一！我拼命競選，就是為了打敗他。」

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