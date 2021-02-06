美警局長「1人尬3女」還是4寶爸！做假離婚證書...結局GG

▲一名警察被抓包腳踏多條船，甚至還製作假離婚證書要2名女子嫁給他。（示意圖／CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

忙翻！美國一名已婚警察日前欺騙2名女子自己未婚，並且分別展開交往，之後甚至還想與她們結婚，遭拆穿後被以偽造文書罪逮捕，不僅自己的「多妻夢」破碎，連原本的妻子都向當地法院訴請離婚。

根據《福斯新聞》報導，這名美國警察科利爾（Jason Collier）在德州哈欽森郡斯廷內特（Stinnett）一間警局擔任警長，41歲的他不僅已婚，還是4名孩子的爸爸，然而他卻偷偷與另外兩名女子發展婚外情，後來他被其中一名女子發現已婚後，竟製作假的離婚證書，希望對方能嫁給自己。

這名女子事後發現科利爾的離婚證書造假，氣得在臉書公開他的罪行，「直到昨天我還是他的女朋友，當我發現他已婚時，他竟選擇對我撒謊，並給了我一份假的離婚證書，甚至有第二個女友。他不僅對孩子撒謊，還要求我們2人都嫁給他」。

Cecily Steinmetz said it all started with a picture, when she was ready and happy to make her relationship official by sharing it to her family and friends on Facebook. 由 KGNS- TV 8 發佈於 2021年1月29日 星期五

▲女子氣憤在網上公開男警罪刑。

事件曝光後，科利爾也被以偽造文書罪遭到警方逮捕。德州公安部的調查人員巴克利（Cindy Barkley）表示，篡改政府文件、企圖欺詐屬於重罪，科利爾後來也被送往監獄，保釋金為1萬美元（約台幣28萬），目前已離開監獄。

科利爾所屬的警察局也證實他已向警局提出離職獲准，而他妻子的律師發表聲明表示，日前已向法院申請離婚。揭開科利爾罪行的女子則表示，希望他能汲取教訓，別再利用那正直、誠實的外表去欺騙更多人，使其他女性受害，並直呼「沒有理由將其他人和孩子們拖入這種事情之中。」

▼相關報導。