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趙少康返國民黨「天下大亂」　卓榮泰：民進黨有林飛帆「生機勃勃」

▲▼卓榮泰卸任黨主席。（圖／翻攝自直播）

▲卓榮泰卸任黨主席。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／台北報導

資深媒體人趙少康重返國民黨，受到前高雄市長韓國瑜的大力支持，引發各界熱議。對此，前民進黨主席卓榮泰表示，「韓趙結盟」殺氣騰騰，反觀民進黨2019請來了林飛帆、吳怡農、賴品妤，國人看到的是「生機勃勃」的新時代。

卓榮泰5日透過臉書發文表示，2019年，民進黨請來林飛帆、吳怡農、賴品妤、莊競程等年輕好手加入，國人看到的是生機勃勃的新時代！事隔兩年，國民黨迎來趙少康回歸，才兩三天已經是春秋戰國天下大亂，「韓趙結盟」殺氣騰騰。

卓榮泰說，年輕不一定是好，長輩更可以是個寶！但是狂傲驕橫、自命不凡、活在過去對國家好？還是，謙沖學習、彬彬有禮、壯闊未來對台灣好？「要選擇生機勃勃或是殺氣騰騰？」讓我們繼續看下去...。

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