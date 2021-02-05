「黃捷是吳音寧2.0」　鄭麗文：鳳山市民該好好大掃除了

▲國民黨團記者會。（圖／國民黨團提供）

記者徐政璿／台北報導

高雄無黨籍鳳山區市議員黃捷罷免案，將在6日舉行，國民黨團5日召開記者會，書記長鄭麗文指出，黃捷宛如「吳音寧2.0」，當年的吳音寧缺乏專業、傲慢無比，坐上台北農產運銷公司總經理，明天將是陽光普照的好日子，也是農曆年前大掃除的好時機，請踴躍出來投票，掃除鳳山鄰里、社區的「政治垃圾」。

鄭麗文表示，上個月罷免桃園市議員王浩宇前，民進黨一副老神在在，看不起公民團體，完全漠視民意的反撲，認為罷免案不會通過，結果開票結果讓蔡政府大吃一驚，王浩宇被8萬民意罷免。

鄭麗文說，罷捷投票前，蔡英文以總統、黨主席之尊下達政治動員令，就在台灣疫情緊張的當下，農曆春節即將來臨，防疫工作進入非常緊張的階段，蔡英文不思如何好好呼籲國人防疫，竟動員全民進黨之力，保護一位地方市議員，更令人咋舌的是，她還不是民進黨籍的市議員，相較於王浩宇這真是情何以堪，又何其殘忍。

鄭麗文指出，蔡英文滿腦子想的就是如何保護黃捷，宛如「吳音寧2.0」，當年的吳音寧缺乏專業、傲慢無比，坐上台北農產運銷公司總經理，蔡政府動用府院黨資源保護，如今換成了黃捷。

國民黨立委吳怡玎表示，在鳳山地區傳出部分里鄰，到現在還沒收到投票通知書，部分里長也反應投票通知書，比過往還要晚送到里長辦公室，有政治操作，企圖降低投票率之嫌。

吳怡玎呼籲鳳山區選民，即便是沒收到投票通知書也沒關係，只要帶著身分證、印章，到住處附近的投開票所，一樣可以投下罷免票，只有展現強大自主民意，才能讓當權者低頭，不要害怕，勇敢投下罷免票，鳳山人加油，全台灣民眾都在看。

總召費鴻泰表示，明天是鳳山的打掃除，也是除惡務盡的時候，除了罷免不適任的民意代表，同時也是告訴執政黨人民有權拒絕吃含萊劑的美豬，因此再次懇請所有鳳山區市民，務必出來踴躍投下罷免票，投下對蔡政府不信任票。