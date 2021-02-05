2024選總統！趙少康承諾「52台還中天」　館長：那我能當中國總理

▲趙少康主張，把52台還給中天！（圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

中天關台近2個月，重回國民黨的中廣公司董事長趙少康，於4日宣示若當選總統，「我會叫華視退出52台，把52台還給中天！」對此，時代力量前立委黃國昌質疑「這是總統的職權嗎？總統可以幹這種事嗎」，連「館長」陳之漢也暗批，「你如果能當台灣總統，那館長就能當中國總理！」

針對趙少康重返國民黨，民進黨秘書長林錫耀指出，近期有關中廣的2司法案件進度，趙少康在農曆年後的2月22日將出庭，他並未多做分析，但提醒黨內目前要保持關注，中廣司法案件要一併注意。

對此，趙少康4日親上火線回應，雙方是老朋友，「現在這樣講真的不好，難道是要司法追殺嗎？是要給檢察官法官施壓嗎？以前人家說法院是國民黨開的，現在大家說是民進黨開的，這就證實了這個說法。」

另外，NCC不予中天換照一事，趙少康出面抨擊，司法有一個界限，媒體監督行政部門也有個界線，可以這麼蠻橫得把中天52台幹掉，放華視進來嗎？他接著強調，NCC是獨立機關，委員都是獨立的，但「提名權才是主控權」，以前新聞局管的時候至少還知道誰做決策，現在委員是誰都不知道，可以不必負責，「我鄭重宣示，將來如果我競選總統，如果我當選，我會叫華視退出52台，把52台還給中天！」

消息一出，黃國昌直批，「這是總統的職權嗎？總統可以幹這種事嗎？」一個人在當選之前，就大剌剌宣告自己當選後要違法濫權，這是哪門子的民主法治水準？

▲館長暗諷，自己可當當中國總理！（圖／翻攝臉書飆捍）



而館長也在臉書寫下4句話反擊，「你如果能當台灣總統，那館長就能當中國總理，還把52台還中天 ，當台灣人智商不足？」文章掀起3.3萬名網友朝聖，「頻道是國家的，不是私人的」、「你出來選看看啊！別只出張嘴」、「館長若出來選議員，國民黨會嚇得漏尿」、「52台全天候輪播天竺鼠車車啦」、「台灣價值足夠，想幹嘛就能幹嘛」、「先把中廣還來比較實在」。