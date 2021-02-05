取得疫苗有進展！陳時中揭最新接種意願調查「願意先打的人多了」

▲新冠疫苗部分國家開始接種，台灣也在等待配貨。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

台灣被公布於COVAX第一波疫苗配送對象，要與其他非聯合國會員國一起分配130萬劑AZ疫苗，意味過陣子就會有疫苗來台。指揮中心今（5）日公布最新國人疫苗接種意願調查，和去年10月調查相比，有願意接種者比例相當約65%，值得注意的是，要等待各國安全報告再來接種的人從原來的80%降至60%，陳時中說，顯示大家態度趨向「比較想要打疫苗」。

新冠疫苗被視為解決這波疫情的重點，歐美各國陸續開打，而我國終於在昨日宣布獲得COVAX分配疫苗，名單中分配給Non-UN member states的1,303,200劑AstraZeneca疫苗，即包含台灣與其他非聯合國會員獲配數量。指揮中心發言人莊人祥受訪表示，屬於非會員國的國家有5至8國，分配時間會落於2月至6月間，到貨以後估計行政作業約1週可以開打，順序以醫療人員、防疫人員最優先。

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指揮中心去年10月曾進行疫苗接種意願調查，相較歐美國家，台灣抗拒打疫苗的比例其實不高，有65％願意打，但是當中有80%不願意先接種。

陳時中於記者會中表示，指揮中心今年1月底至2月初做了最新調查，願意打的還是維持65%，但可以發現從10月到現在，大家接種的態度都朝向比較想要打，80%要等待觀望的現在只剩下60%。

「非常高比例說要先看別人打，現在則有往下降」陳時中說，人民都很聰明，去年10月時各家3期臨床報告並不是那麼多，大家還不知道有沒有效，有部分就選擇等待科學報告、相關證據、確定有效性與安全性才願意打，除了想等待別國的結果，也有些人是看同儕朋友，沒出問題才想打。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

陳時中分析，上個月調查結果意願較高其實有2因素，各國已經開始疫苗施打，看到有效與安全，覺得對疫苗有信心；另方面則是碰到部桃疫情，讓大家警覺心變高，接種意願也變高。不過，一旦部桃疫情過去，民眾接種意願也可能下降，這是個動態變化。

指揮中心公布該調查內容，110年1月29日至2月2日就全國22縣市年滿18歲以上民眾進行電話抽樣調查，樣本數共1,522筆，結果顯示，醫療從業人員具有65.2%接種意願，防疫人員則具有74.8%接種意願。

上一次調查顯示（去年10月），有80.1%民眾希望等其他國家已經接種一段時間，確認安全性及有效性之後再接種，到本次調查則下降至近6成民眾希望等待一段時間再行接種，顯示對於COVID-19疫苗信心程度有增加趨勢。