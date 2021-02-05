機組員居檢期改7天！勞資「陷惡性循環」抗議：苦無人力沒得休息

▲機組員居家檢疫期延長為7天。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，我國日前出現紐西蘭籍機師確診，指揮中心提高機組員防疫規範，自上月起延長居家檢疫時間為7天，此規定不只造成航空業人力調度困難，也導致機組員陷入「執勤—檢疫—執勤」的長期循環，無法進入社區的正常生活環境。民航局將整理勞資意見，反應給指揮中心參考。

民航局表示，有業者與部分機組員建議，長程航班派遣二組組員，不入境他國，減少國外染疫風險，也可減少居家檢疫時間。考慮到此作法可能導致機組員飛行執勤時間（FDP）延長，民航局今日邀集國籍航空公司業者與各工會討論。

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由於與會人士對延長FDP尚無共識，會議並無結論，民航局已請業者對此模式提出更完整的評估及風險分析，確保配套措施不影響飛安，並持續與員工溝通。

▲指揮中心加嚴機組員防疫規定。（圖／指揮中心提供）

民航局指出，無論勞方或資方，均認為目前的居家檢疫方式，長時間無法正常生活及進入社區，確實加重機組員的身心負擔，民航局將檢視機組員居家檢疫延長為七天後之實施成果，向指揮中心說明，並將勞資雙方之意見反應給指揮中心參考。

民航局表示，航空業是要求高度自律的工作，機組員如違反居家檢疫規定導致染疫，對飛安容或沒有直接影響，但其成本卻是由社會共同承擔，也傷害國人對航空業的印象。民航局對飛安的把關，不會有絲毫鬆懈，也希望工會與業者能一起要求機組員遵守居家檢疫規定，和國人一起度過疫情的衝擊。