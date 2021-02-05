港確診男害怕打針逃院3日　法院重判半年：非常自私

▲李運強逃離醫院3日後被港警在街頭發現。（圖／翻攝香港警察臉書）

記者魏有德／綜合報導

香港一名63歲男子李運強去年底確診新冠肺炎，但他於醫院隔離時，因害怕打針而逃離醫院遭警方通緝，直至3日後才被帶回。李運強今（5）日因「任何人不得使他人蒙受感染的危險」罪遭判刑半年，雖然李運強當庭稱「打針好痛」，請求法官從輕量刑，仍遭法官駁回。

▲新冠肺炎確診者李運強逃離醫院遭法院判刑半年。（圖／CFP）

《香港01》報導，李運強向法官求情時指出，事發當日已收好行李準備離開，而後獲悉「還有4枝大頭針未打，打肚臍好痛」，遂一時魯莽之下逃離醫院，期間家中仍未清潔好，因此未有回到報稱地址，只是「在街頭閒晃」。

據了解，李運強於2020年底確診新冠肺炎送醫收治後，從治療的伊利沙伯醫院逃跑，港警隨即發出通緝令，並於3天後在香港街頭將其逮捕，再次送回醫院隔離收治。李運強被帶回醫院後，港警也採取司法行動，以「任何人不得使他人蒙受感染的危險」罪名起訴李運強。

對於李運強的逃跑行為，法官痛斥，「60幾歲人還怕打針，逃避打針而逃離醫院的行為非常自私，甚至可能摧毀廣大市民抗疫的努力，引起新一波疫情。」因此決定將李運強重判，入獄6個月。