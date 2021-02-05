5天內滅新冠病毒！南韓批准國內藥廠抗體治療劑...他批恐有反效果

▲南韓藥廠賽特瑞恩研發新冠抗體治療藥物CT-P59。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國內本土藥廠賽特瑞恩所研發的新冠病毒抗體治療藥劑「렉키로나주」（CT-P59）於今（5）日下午正式獲得醫藥當局審核批准，成為該國最初通過核准的新冠治療藥物、也是全球第3個獲得政府核准的新冠治療藥物。CT-P59主要用於高風險輕症、中症患者。

根據《韓聯社》報導，南韓食品醫藥品安全處（食藥處）於5日上午10時起，由中央藥師審議委員長吳日煥（오일환，音譯）等3名外部的專家、食藥處處長金剛立（김강립）等5名內部人士召開最終檢驗委員會，並發表會議結果，根據CT-P59臨床第3階段實驗結果，決定通過審核。

投藥對象限定為具高風險的輕、中症患者，所謂的高風險群，指的是60歲以上、或是患有心血管疾病、慢性呼吸道系統疾病、糖尿病、高血壓，只要符合上述任一個項目，即可施以CT-P59治療，施藥時以成人體重每公斤40mg為限，以90分鐘（±15分鐘）為間隔注射至靜脈。

最終檢驗委員會表示，藥廠如實遞交程序所需的審核資料，在安全性與效果檢驗上也沒有問題。據悉，該藥物在臨床第2階段實驗時，發現可在5、6天以內消滅患者體內病毒，並將重症患者發生機率減少54%。

▲南韓食藥處5日上午召開審議會，核准CT-P59投入使用。（圖／達志影像）

不過外界質疑，新冠抗體治療藥劑在其所發揮的效能與效果上，可能不符合當初期待，且臨床實驗提供的數據資料不足。而在醫療界則出現期待、懷疑、擔憂等多種聲浪。中央傳染病醫院營運中心長方志煥（방지환，音譯）在疫苗藥物研發與病毒變異現況討論會時表示意見，認為抗體治療藥物對重症患者或變種病毒患者而言，恐怕只是更加致命的毒藥。

方志煥表示，「在先前新冠病毒中所產生的中和抗體，可能無法充分扮演關鍵角色，甚至反而與變種病毒『曖昧地』結合，幫助侵略細胞、孳生病毒繁衍。」

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