蓋亞那撤銷台灣辦事處　學者：蔡政府不能說句「中國打壓」就結案

▲政大外交系副教授黃奎博。（圖／記者蔡紹堅攝）

政治中心／台北報導

我國在蓋亞那設立「台灣辦公室」，消息一出不到24小時竟被對方大逆轉。政大外交系副教授黃奎博表示，從去年開始的秘密接觸、交換條件開始，到最近的租賃辦公室、職務宿舍和招聘當地雇員，外交部投入的人力與金錢一定很多，換得的卻是不到24小時的「大內宣」，這樣值得嗎？

對於台灣此次在蓋亞那設處失敗，黃奎博5日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，除了民眾知道的幾個案例之外，還有沒有其他人民不知道的？ 蔡政府也應該更加仔細評估設代表處和辦事處的地點和方式，不然會愧對人民。

黃奎博進一步指出，蓋亞那公然宣稱因為遵守中共的「一中原則」，取消同意設處的協議，讓我國賠了面子丟了裡子，民眾傷了荷包，蔡政府的涉外事務團隊應該要謙卑反省所作所為，不能說句「中國打壓」就結案。

黃奎博也提醒，在民進黨政府的急切尋求外交突破的操作下，台灣好像變成了一個資源不多的投資客，因為對手聲勢大、手段多，附近的機會又已經沒有了，只好被迫去那些又遠、又不熟悉的地方尋找所謂的「生意突破」，所以最後被騙或者做白工、賠了夫人又折兵的可能性當然提高了，而且被內部股東們懷疑只是為了讓分公司數量「加1」，根本沒在管投報率。

另外，前外交人士也警告，中國大陸方面目前對此事的反應相對平和，與過去在類似事件的反應不同，顯然事有蹊蹺，不排除可能是最近已經與蓋國政府達成共識，對台灣設處的事情採取「養套殺」策略，先讓民進黨政府投入資源並宣布設立「台灣辦事處」，然後再以撤銷設處協議打臉蔡英文和吳釗燮。

前外交人士認為，有親綠媒體配合民進黨政府大內宣，先是取笑中國駐蓋亞那大使今年1月就「不玩了」、「閃辭」，其實他是任期已到，然後偏綠名嘴在節目預測中國一定會憤而退出蓋亞那，而台灣因美國拜登力挺而獲得外交突破的成果，但後來情勢發展變成蓋亞那不玩了、台灣閃辭，是多麼諷刺。

前外交人士建議，雙方設處談判期間若有何任對蓋國政府或任何涉入人士的金錢或利益給付，應全數索回。

至於設處協定內容部分，若未對蓋國單方毀約預作防範性規定，蔡政府應究責並對立法院提出檢討報告。

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