總統府：譴責中方打壓我國外交　蠻橫行為無助兩岸關係

▲總府發言人張惇涵。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

外交部昨日宣布與南美洲非邦交國「蓋亞那合作共和國」上個月簽署協議，在該國設立「台灣辦公室」，但此舉讓中國不滿，接著，。蓋亞那則宣布撤回協議，並表示遵守「一個中國」政策。對此，總統府發言人張惇涵5日表示，蓋亞那政府在雙方同意對外發布設處協定後，卻因中國施壓而片面決定終止協定，我國深感遺憾。



「對於中國再次的外交打壓行為，我國政府表達最強烈的抗議與譴責。」張惇涵表示，這種蠻橫行為不僅無助於兩岸關係，也無助於中國的國際形象，並讓國際社會再次認清中共政權的本質，更讓中國領導人日前的「反對恃強凌弱」說法，形同國際笑話。



張惇涵強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，也是國際社會的良善力量。中國的打壓不可能讓台灣有任何退縮，我國會持續爭取國際社會的支持，並持續與理念相近國家在多元領域深化合作夥伴關係，台灣不會孤單，台灣也不會被孤立，台灣會更堅定決心，繼續走向世界。



另外，張惇涵也表示，總統蔡英文感謝全體外交人員的努力付出，並期勉全體外交人員，持續為台灣的國際參與繼續努力，維護國家尊嚴與利益，並讓世界看見台灣人民貢獻國際社會的熱情與能量。

▼總統府5日譴責中方打壓我國外交。（圖／翻攝自Facebook／總統府發言人）