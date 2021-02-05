　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蓋亞那「台灣辦公室」24小時破局　國民黨3分析：民進黨炒短線

▲總統蔡英文出席「台北內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

外交部今（4日）發出新聞稿表示，與蓋亞那（Cooperative Republic of Guyana）達成共識在當地設立「台灣辦公室」，未料，蓋亞那卻突然表示決定終止與台灣簽署的協議。對此，國民黨分析3大原因，藍營涉外人士也呼籲，民進黨一定要改掉「內政出事國民黨負責、外交出包共產黨負責」的不負責態度。

國民黨分析，這次外交成果生變的第一個原因，是民進黨政府「炒短線式」的外交策略，包括事先的評估及處理流程以及其花費的資源與效益，都應該接受國人的檢視與檢討，民進黨政府應該認清若兩岸關係不解，涉外事務的壓力絕對不會減少。

第二，國民黨認為，此事顯示民進黨政府外交的不在行，因為在外交部實際派人駐點數週後，「台灣辦公室」被民進黨政府高調操作成「具官方代表地位，意義與代表處相當」的外交突破，但蓋國外交部同時宣稱這僅是與台灣之間的私人組織開創空間，「未承認台灣是獨立的國家」、「沒有要與台北建立外交關係」，後來在取消設處的聲明中又提遵守「一中原則」，等於讓全世界都聽到蓋國政府對台灣的矮化定位，這是民進黨政府弄巧成拙的結果。

第三，國民黨指出，民進黨政府在外交困境中，為了顯示外交突破不僅只侷限對美關係，所以想在駐外館處數目上尋求突破；之前花費巨資於索馬利蘭（未獲任何聯合國會員國正式承認）設處已引起議論紛紛，目前只見外交人員苦守據點，這次再到幾乎沒有互動的蓋亞那試圖設處，同樣花費許多的人力與資金，結果一場空，這些都是民脂民膏，應做外交最有利的運用才是。

國民黨表示，我國外交關係不可能與兩岸關係脫鉤，總統蔡英文及其國安外交團隊不要再掩耳盜鈴，應找到緩解兩岸關係的鑰匙，國民黨執政時曾有過，現在呢？蓋亞那事件曝光不到24小時，在一陣「大內宣」之後便宣告結束，宛如一場鬧劇。

最後，國民黨也公開呼籲中國大陸，不應打壓中華民國的國際空間，台澎金馬的2300萬人有對外交往與參與國際的權利，從來不附屬於中國大陸之下，但國民黨對專業外交人員的銜命努力再次表示肯定之餘，也要正告民進黨政府，外交必須以符合自己國家發展及有利於人民福祉為優先，務實、謹慎、靈活地運用極為有限的外交資源，勿因人民監督不易而將政黨自身的權鬥與意識形態加諸在國家利益之上。

ET快訊
大咖男星一聽「雞排妹名字」秒拒同台　網跪：先知
女星親睹曾國城「撞胸現場」　還原上半身接觸2秒感受
網點名他也性騷雞排妹　許效舜回應「還原現場」
快訊／《白色巨塔》韓女星癌逝　享年44歲
簡直碰瓷！T妹嗆雞排妹1句話毀名節：當大家都癡漢？
00882瘋搶7%股利　不敗教主曝「封關前操作」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣新年影片談萊豬、關中天　批評蔡政府施政讓人民生活辛苦

民進黨衝鳳山挺黃捷　國民黨：蔡英文認證她是側翼

陳吉仲高升副閣揆？蘇貞昌：沈榮津、陳吉仲將持續委以重任

蓋亞那「台灣辦公室」24小時破局　國民黨3分析：民進黨炒短線

大陸疫苗摧毀蓋亞納「台灣辦公室」　外交部、AIT聯手不敵2萬劑現貨

總統府：譴責中方打壓我國外交　蠻橫行為無助兩岸關係

罷捷投票倒數1天！黃捷坦言「緊張」喊話鳳山鄉親：終止報復性罷免

批林飛帆連罷捷都煽動仇中　孫大千：要消費香港到什麼時候？

快訊／蓋亞那取消設台灣辦事處　外交部譴責中國政府施壓

「不只趙少康」回歸國民黨　江啟臣拜會連馬朱說明

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

江啟臣新年影片談萊豬、關中天　批評蔡政府施政讓人民生活辛苦

民進黨衝鳳山挺黃捷　國民黨：蔡英文認證她是側翼

陳吉仲高升副閣揆？蘇貞昌：沈榮津、陳吉仲將持續委以重任

蓋亞那「台灣辦公室」24小時破局　國民黨3分析：民進黨炒短線

大陸疫苗摧毀蓋亞納「台灣辦公室」　外交部、AIT聯手不敵2萬劑現貨

總統府：譴責中方打壓我國外交　蠻橫行為無助兩岸關係

罷捷投票倒數1天！黃捷坦言「緊張」喊話鳳山鄉親：終止報復性罷免

批林飛帆連罷捷都煽動仇中　孫大千：要消費香港到什麼時候？

快訊／蓋亞那取消設台灣辦事處　外交部譴責中國政府施壓

「不只趙少康」回歸國民黨　江啟臣拜會連馬朱說明

陸民間公司要融資8.6億造時光機　稱1年內可實現穿梭時空試驗

田中將大6日投入春訓　為不影響防疫特地公開行程

江啟臣新年影片談萊豬、關中天　批評蔡政府施政讓人民生活辛苦

嗜賭父入獄還寄信討錢　2子女幫扛債！前妻194字心聲助攻獲勝

台灣辦公室一日生變　美國挺不敵蓋亞那變心　外交粉專：進三步退一步

花2500找辣妹解放！高雄男「完事後」門秒被打開　結局慘曝

汪小菲出關！ 牽2孩上街被拍…女兒「優越比例」網驚：遺傳大S氣場

住宅掀起搶建潮　去年全台開工量13.4萬創12年新高　

蘆洲中山市場熄燈　攤商鳥獸散！不捨告別「養活3代人」攤位

亮・珠寶／無限符號秘密傳情　Tiffany銀手環不到2萬入手

政治熱門新聞

北京批評後　蓋亞那終止設立台灣辦公室協議

快訊／蓋亞那取消設台灣辦事處　外交部譴責中國政府施壓

快訊／瑞士將歸還拉法葉艦案74億元

快訊／Y女控遭逼拍性愛片　丁允恭新婚妻PO關鍵對話打臉

馬英九PO照請網友猜坐公車去哪？　他神回覆「雙眼皮回診」千人朝聖

重磅回歸國民黨　「對象不只趙少康1人」

陸反對蓋亞那「台灣辦公室」　陸委會：無權置喙

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

外交逆轉　大陸用疫苗摧毀蓋亞納「台灣辦公室」

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

再增副發言人！柯文哲要他當「北市王浩宇」

羅友志斷言：若罷免成功「下個立委就是黃捷」

范雲嗆淡海輕軌「隨意決策不溝通」　捷運局出面打臉

吳思瑤挺雞排妹氣憤「檢討受害者」　網嗆：怎看丁允恭欺負女性？

更多熱門

相關新聞

蓋亞那「台灣辦公室」生變！不敢得罪乾爹

蓋亞那「台灣辦公室」生變！不敢得罪乾爹

我國外交部4日親曝，與南美洲國家蓋亞那於1月簽署協議，在該國設立辦公室，引發北京當局不滿，敦促喬治城當局應遵守「一個中國」政策。蓋亞那在撤回協議的同時，其外交部發佈新聞稿，感謝北京提供2萬劑陸製新冠疫苗。事實上，蓋亞那早在獨立之前便與中國維持著深厚的外交關係，不僅20世紀以前便住有華人移工，其獨立後的首任總統鍾亞瑟為華裔後代。

美作戰軍艦通過台海　中方：隨時應對一切威脅挑釁

美作戰軍艦通過台海　中方：隨時應對一切威脅挑釁

南澳鄉代廖俊傑買票案無罪確定

南澳鄉代廖俊傑買票案無罪確定

蓋亞那「台灣辦公室」逆轉原因曝！恐與疫苗有關

蓋亞那「台灣辦公室」逆轉原因曝！恐與疫苗有關

總統府：中國蠻橫行為無助兩岸關係

總統府：中國蠻橫行為無助兩岸關係

關鍵字：

蓋亞那外交部民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

眾星發聲挺翁立友　網揭2大關鍵原因

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

靠性感按摩竄紅　網紅患躁鬱症「預錄遺言」亡

男大生陪看病翻車　目睹母爆頭慘死

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　法律高材生當清潔員

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面