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大陸疫苗摧毀蓋亞納「台灣辦公室」　外交部、AIT聯手不敵2萬劑現貨

▲▼蓋亞那發生規模5.9地震　深度僅10公里。（圖／翻攝自USGS）

▲蓋亞那突然宣布終止「台灣辦公室」的設置。（圖／翻攝自USGS）

記者陳家祥／台北報導

我國4日時宣布在南美洲國家蓋亞那設置台灣辦公室，沒想到5日就出現變卦，蓋亞那外交暨國際合作部發出聲明，強調「一個中國」政策以及和大陸邦交不變，與台灣協議因「溝通失誤（miscommunication）」而終止（terminated）。而同一時間，蓋國外長也發布新聞稿宣布，感謝大陸對蓋亞那捐贈2萬劑COVID-19疫苗。

接著，蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）在臉書上發布新聞稿，宣布大陸對蓋亞那捐贈2萬劑COVID-19疫苗，最快預計在3月就能取得，屆時幾乎會是國際上首波疫苗取得的國家之一。

陶德在臉書上表示，已經在4日時與大陸駐蓋亞那大使館臨時代辦陳錫來會面，陳承諾疫苗預期最快在3月出貨，蓋亞那是接受大陸疫苗的38個國家之一。托德則代表蓋亞那政府表示衷心感謝，並指出疫苗將大大幫助蓋亞那對抗新冠病毒。

4日宣布設置台灣辦公室的消息出來後，大陸的反應異常冷靜，一反過去台灣在外交上有突破時的暴躁態度，當時便引來外界討論，據傳，當消息發布後，陸方在蓋亞那當地的大使館人員立即「進駐」蓋國外交部，緊盯蓋國擬妥聲明、發布後才離開。

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