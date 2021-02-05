快訊／蓋亞那取消設台灣辦事處　外交部譴責中國政府施壓

▲外交部外觀。（資料照／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

外交部昨日宣布與南美洲非邦交國「蓋亞那合作共和國」上個月簽署協議，在該國設立「台灣辦公室」，然而消息曝光後，引發北京不滿，而蓋亞那於是撤回協議，並表示遵守「一個中國」政策。對此，外交部5日上午回應，對於中國政府再次霸凌壓縮台灣國際空間與台灣人民參與國際事務，我方表達最強烈的不滿與譴責。

外交部指出，蓋亞那政府在雙方同意對外發布設處協定新聞後，卻在不到24小時之內，因中方施壓而片面宣布終止設處協定，在經過多方努力之後，我國仍無法改變蓋亞那方面的決定，對此深表遺憾。

「對於中國政府再次霸凌壓縮台灣國際空間與台灣人民參與國際事務，我方表達最強烈的不滿與譴責。」外交部批評，中國政府不斷在國際上孤立台灣的作法，與其領導人「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」對國際社會的鄭重宣示背道而馳。中國政府說一套、做一套的方式，只會更加凸顯其邪惡本質，讓兩岸人民的距離更形疏遠。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，人民有權與世界各國深化往來、建立關係及參與國際組織與活動。為了台灣的生存與發展，全體外交人員將努力不懈，奮戰到底，持續積極爭取台灣國際參與空間，以維護國家尊嚴與利益。