安平古堡赤崁樓春節加強交通疏導　黃偉哲：過年搭公車超優惠

▲黃偉哲建議市民及遊客走春時，多利用大台南公車，優惠多多。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應即將來臨的春節假期，台南市交通局邀集各相關單位針對安平古堡、赤崁樓等12大景點研擬交通疏運計畫，希望在防疫的同時，也為到訪台南的朋友準備好相關疏運訊息，戶外踏青是健康紓壓首選，歡迎大家農曆春節假期多到戶外踏青賞花，體驗台南春季魅力及後疫情時代的新休閒生活。

市長黃偉哲表示，台南旅遊的特色在「慢遊」，春節假期7天，為了提供順暢的交通環境，交通局已擬定交通疏導及相關的配合措施，期能有效紓解過年期間各景點的交通問題，相關交通資訊民眾可利用台南市政府交通局網站http://traffic.tainan.gov.tw/、台南市政府即時交通資訊網http://tntcc.tainan.gov.tw/，及交通局提供之安平GO好行、台南好停、大台南公車、T-Bike等APP查詢。

市長黃偉哲建議市民及遊客，可多多利用大台南公車，春節期間持市民卡搭乘市區公車（除幹支線、觀光公車、雙巴）路線免費，持電子票證搭乘觀光公車（33、61、88、99、山博行）半價，雙層巴士優惠價24小時票150元（台南市民持市民卡99元）、48小時票250元，其路線行經赤崁樓、神農街、小西門、孔廟、安平漁人碼頭、億載金城等古蹟菁華景點，歡迎來府城搭乘「大台南公車」走春。

市長黃偉哲表示，大台南公車、計程車、T-Bike等大眾運具，除車內配有消毒用酒精，也會加強車內、轉運站、自行車的各項消毒作業，提供大家一個安心的春節假期。市長黃偉哲指出，為使民眾得知台南市各景點春節期間的交通疏導及管制訊息，交通局特印製「2021年台南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁，民眾可於國道1號新營、仁德服務區，國道3號東山、關廟服務區、交通部觀光局雲嘉南國家風景區管理處、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處、台鐵台南站、高鐵台南站、台南市政府觀光旅遊局各旅遊服務中心、各古蹟及藝文中心、市民服務中心等地免費索取。

交通局長王銘德指出，大台南智慧交通中心監控春節市區交通、台南轉運站改善火車站北門交通狀況。同時，T-Bike站點75處，春節期間台灣好行88、99路公車半價優惠，歡迎民眾來古都台南體驗「搭乘公車、騎腳踏車、輕緩步行（BBW）」的慢遊輕旅行的新年。

為了能即時處理春節期間的交通問題，交通局將開設「交通疏運指揮中心」，自2月12日至2月16日每日均有主管同仁輪值，監控本市各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題，專線電話為06-2998229。

交通局表示，有關春節期間停車收費方式，除崇善路龍山、東光路地下、文化中心廣場、榮譽街、崇明路E6、德光公園、崇明五街公兒E37、和平公園停車場、大學路社E2等35處，全年無休照常收費外，其餘公有路邊、路外停車格位，110年2月11日至2月14日暫停收費。春節期間民眾仍可持繳款期限內的停車繳費通知單向全國各地統一（7-11）、全家、萊爾富、OK等超商門市繳費，請民眾多加利用超商繳費。委外拖吊春節期間配合警察單位進行交通障礙排除，中北拖吊場維持24小時領車作業，安平車輛保管場暫停服務。

而往年遊客最喜愛到訪的安平地區，因道路工程影響，取消文大11臨時停車場;另於北側新增世平路臨時停車場及東側育平路臨時停車場(安平區公所旁)，請北側來的朋友多利用四草大道至世平路臨時停車場，東側及南側來的朋友多利用永華路及健康路至育平路臨時停車場，台南市政府也在這3處停車場規劃3條免費接駁公車，串聯安平區所有觀光景點，呼籲遊客多多利用區內接駁車。

另外，台南市2021年計程車運價，2月7日至2月16日按表計費（春節期間按原價加收50元，會直接由計費表自動計算，請按表付費）。

春節期間大台南公車2月11日(除夕夜)除高鐵台南站接駁車H31市府線、H62奇美線及高鐵嘉義站黃9、橘9及橘9-1營運至正常結束時間，餘各路線行駛至19:00收班(山博行假日公車 除夕當天整天不營運)。民眾若對「大台南公車」春節期間行駛方式，有任何疑問，可電洽府城客運：(06)221-9177、興南客運(06)263-6637、新營客運(06)632-2513與四方電巴(2986922)、漢程客運(0800-889-116)詢問。相關公車資訊可參閱大台南公車網站(http://2384.tainan.gov.tw）查詢或撥公車語音查詢電話：(06)299-8484(我坐坐巴士巴士)。

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