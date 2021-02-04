　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

安平古堡赤崁樓春節加強交通疏導　黃偉哲：過年搭公車超優惠

▲台南市政府交通局發布春節期間交通疏導訊息，請全國民眾注意。（圖／記者林悅翻攝）

▲黃偉哲建議市民及遊客走春時，多利用大台南公車，優惠多多。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應即將來臨的春節假期，台南市交通局邀集各相關單位針對安平古堡、赤崁樓等12大景點研擬交通疏運計畫，希望在防疫的同時，也為到訪台南的朋友準備好相關疏運訊息，戶外踏青是健康紓壓首選，歡迎大家農曆春節假期多到戶外踏青賞花，體驗台南春季魅力及後疫情時代的新休閒生活。

市長黃偉哲表示，台南旅遊的特色在「慢遊」，春節假期7天，為了提供順暢的交通環境，交通局已擬定交通疏導及相關的配合措施，期能有效紓解過年期間各景點的交通問題，相關交通資訊民眾可利用台南市政府交通局網站http://traffic.tainan.gov.tw/、台南市政府即時交通資訊網http://tntcc.tainan.gov.tw/，及交通局提供之安平GO好行、台南好停、大台南公車、T-Bike等APP查詢。

市長黃偉哲建議市民及遊客，可多多利用大台南公車，春節期間持市民卡搭乘市區公車（除幹支線、觀光公車、雙巴）路線免費，持電子票證搭乘觀光公車（33、61、88、99、山博行）半價，雙層巴士優惠價24小時票150元（台南市民持市民卡99元）、48小時票250元，其路線行經赤崁樓、神農街、小西門、孔廟、安平漁人碼頭、億載金城等古蹟菁華景點，歡迎來府城搭乘「大台南公車」走春。

市長黃偉哲表示，大台南公車、計程車、T-Bike等大眾運具，除車內配有消毒用酒精，也會加強車內、轉運站、自行車的各項消毒作業，提供大家一個安心的春節假期。市長黃偉哲指出，為使民眾得知台南市各景點春節期間的交通疏導及管制訊息，交通局特印製「2021年台南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁，民眾可於國道1號新營、仁德服務區，國道3號東山、關廟服務區、交通部觀光局雲嘉南國家風景區管理處、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處、台鐵台南站、高鐵台南站、台南市政府觀光旅遊局各旅遊服務中心、各古蹟及藝文中心、市民服務中心等地免費索取。

交通局長王銘德指出，大台南智慧交通中心監控春節市區交通、台南轉運站改善火車站北門交通狀況。同時，T-Bike站點75處，春節期間台灣好行88、99路公車半價優惠，歡迎民眾來古都台南體驗「搭乘公車、騎腳踏車、輕緩步行（BBW）」的慢遊輕旅行的新年。

為了能即時處理春節期間的交通問題，交通局將開設「交通疏運指揮中心」，自2月12日至2月16日每日均有主管同仁輪值，監控本市各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題，專線電話為06-2998229。

交通局表示，有關春節期間停車收費方式，除崇善路龍山、東光路地下、文化中心廣場、榮譽街、崇明路E6、德光公園、崇明五街公兒E37、和平公園停車場、大學路社E2等35處，全年無休照常收費外，其餘公有路邊、路外停車格位，110年2月11日至2月14日暫停收費。春節期間民眾仍可持繳款期限內的停車繳費通知單向全國各地統一（7-11）、全家、萊爾富、OK等超商門市繳費，請民眾多加利用超商繳費。委外拖吊春節期間配合警察單位進行交通障礙排除，中北拖吊場維持24小時領車作業，安平車輛保管場暫停服務。

而往年遊客最喜愛到訪的安平地區，因道路工程影響，取消文大11臨時停車場;另於北側新增世平路臨時停車場及東側育平路臨時停車場(安平區公所旁)，請北側來的朋友多利用四草大道至世平路臨時停車場，東側及南側來的朋友多利用永華路及健康路至育平路臨時停車場，台南市政府也在這3處停車場規劃3條免費接駁公車，串聯安平區所有觀光景點，呼籲遊客多多利用區內接駁車。

另外，台南市2021年計程車運價，2月7日至2月16日按表計費（春節期間按原價加收50元，會直接由計費表自動計算，請按表付費）。

春節期間大台南公車2月11日(除夕夜)除高鐵台南站接駁車H31市府線、H62奇美線及高鐵嘉義站黃9、橘9及橘9-1營運至正常結束時間，餘各路線行駛至19:00收班(山博行假日公車 除夕當天整天不營運)。民眾若對「大台南公車」春節期間行駛方式，有任何疑問，可電洽府城客運：(06)221-9177、興南客運(06)263-6637、新營客運(06)632-2513與四方電巴(2986922)、漢程客運(0800-889-116)詢問。相關公車資訊可參閱大台南公車網站(http://2384.tainan.gov.tw）查詢或撥公車語音查詢電話：(06)299-8484(我坐坐巴士巴士)。

4種口味小布丁，口感層次豐富

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／台灣COVAX首波疫苗要來了　「最快開打」時間曝
獨／富王鴨肉要重新開張了！小老闆喊告30網友
快訊／疫苗有譜了！台灣是COVAX首波出貨對象
快訊／新店保母打地鋪睡覺「1歲嬰死在床上」　父母崩潰
快訊／捲性騷雞排妹疑雲　翁立友露面開記者會時間點曝
才剛求婚成功！街口董座胡亦嘉遭金管會停權一年　罰180萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆市政府39項春節便民措施　農曆春節防疫服務不打烊

國民黨寒冬送暖被！花蓮縣黨部募集百床棉被送弱勢家庭

基隆市立田徑場拆除重建　林右昌盼如期完工開放使用

春節施放爆竹煙火遵守安全與時段　花蓮稽查小組嚴格取締

9旬老翁購物累壞！走不動坐路旁民眾圍觀　暖警現身送回家

金山運動休閒廣場改造重新開幕　唯一大型室內運動場館

台中大雅警關懷弱勢　邀獨居老人圍爐送暖過好年　

安平古堡赤崁樓春節加強交通疏導　黃偉哲：過年搭公車超優惠

消防春安專案啟動　警義消獲贈保溫瓶守護雲林鄉親保平安

阿管處「星光下婚禮」限量15對新人報名　瑞里紫色山城浪漫滿分

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

基隆市政府39項春節便民措施　農曆春節防疫服務不打烊

國民黨寒冬送暖被！花蓮縣黨部募集百床棉被送弱勢家庭

基隆市立田徑場拆除重建　林右昌盼如期完工開放使用

春節施放爆竹煙火遵守安全與時段　花蓮稽查小組嚴格取締

9旬老翁購物累壞！走不動坐路旁民眾圍觀　暖警現身送回家

金山運動休閒廣場改造重新開幕　唯一大型室內運動場館

台中大雅警關懷弱勢　邀獨居老人圍爐送暖過好年　

安平古堡赤崁樓春節加強交通疏導　黃偉哲：過年搭公車超優惠

消防春安專案啟動　警義消獲贈保溫瓶守護雲林鄉親保平安

阿管處「星光下婚禮」限量15對新人報名　瑞里紫色山城浪漫滿分

諸葛亮點「七星燈」！原來不是為「續命」...背後暗藏2大玄機

「西門町是LGBTQ聖地」紅到荷蘭！　老外：想去台灣玩

日月光去年每股獲利6.47元　創合併以來新高

快訊／物流公司涉地下匯兌！5年17億金流曝　姑姑跑了侄子到案

新人王大黑馬？　國王哈里伯頓再轟生涯新高21分助勝

宋兆文／不懂作戰的美國前副國安顧問

北韓獲COVAX分配近200萬劑疫苗　金正恩下令：蓋冷凍保存設施！

春季養生首重養肝　中醫師建議：多食綠色蔬果

COVAX首波供台灣AZ疫苗「最快本月可獲分配」到貨1週可開打

先探／先進封裝　下一個決戰武林

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

地方熱門新聞

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

即／陳其邁凌晨震怒　下令追查護鳳山女孩

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

供應全聯、好市多　麵包廠站穩烘焙界

湯悅出事小木屋　殺人窗加裝橫桿

即／居檢女找男友陪睡　男友竟是醫師

春安首日執勤不忘防疫

黃世杰結合3社團　捐白米助弱勢單位

桃園議長邱奕勝　贈警消春節慰勞金

國中女校長酒醉失態　哭鬧被錄影傳遍全校

屏東稻米之光　新園雜糧產區獲日本特優賞

雲嘉南中高齡企業輔導團啟動

台南市議會慰間警察局

更多熱門

相關新聞

台南東區一處停車場出現百隻「輝椋鳥」

台南東區一處停車場出現百隻「輝椋鳥」

有鳥友在臉書社群PO文指出，台南市東區一處停車場附近，最近出現100多隻「輝椋鳥」，因該鳥類係強勢外來種鳥類，性兇猛有地域性，會攻其他鳥類，令鳥友頗為憂心，會有「生態失衡之虞」，鳥友提醒民眾切勿隨意買賣或棄養鳥類，以維護台灣自然生態。

居家提前大掃除

居家提前大掃除

幫助台南家扶兒每天省10元就能當助養人

幫助台南家扶兒每天省10元就能當助養人

林燕祝抱病送上春節禮

林燕祝抱病送上春節禮

台南平實都更今簽約　市府省20億賺180戶社宅

台南平實都更今簽約　市府省20億賺180戶社宅

關鍵字：

台南行春牛運台南春節交通

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

胡歌、劉亦菲瘋傳領證結婚！

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

男大生「返台東確診」　陳時中回應

小樂吳思賢染毒首發聲

更多

最夯影音

更多
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面