幫助台南家扶兒　郭信良議長：每天省10元就能當助養人！

▲台南市議會認養2名家扶兒，郭信良議長與這兩名學生共進午餐，叮囑他們專心向學，自立後照顧好自己的家庭，更要記得日後回饋社會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會自今年起，透過北台南家扶中心及南台南家扶中心，認養2名家扶兒，郭信良議長4日與這兩名學生共進午餐，叮囑他們專心向學，自立後照顧好自己的家庭，更要記得日後回饋社會。

郭信良議長指出，台南市2所家扶中心共照顧近2千戶弱勢家庭、3千多名家扶兒，平時除了協助貧困家庭、保護受虐及有特殊需求的兒童，在每年春、秋兩季還發放助學金，讓這些兒童能經由受教育改善自身境況，非常有意義，台南市議會基於對下一代的關懷與疼惜，今年起也加入認養人的行列。

郭信良議長表示，市議會協助的這2名學生都在大學就讀，為了讓他們能安心求學，發放的金額較多；如果不針對特定的受助兒童，僅擔任助養人的話，每月只需要300元，這是多數人可以負擔的金額。也就是說，只要每天省下10元，就可以帶給孩子們希望，改變他們的人生。

值得一提的是，台南市議會認養的學生之一，還有1個正就讀高商的弟弟，由於這對姊弟是由祖父母帶大，現在祖父母都年邁無法工作，姊弟倆的學費全靠社福補助及助學金。郭信良議長得知後，當場打電話給朋友，順利為這位弟弟找到認養人。

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