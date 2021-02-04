　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

幫助台南家扶兒　郭信良議長：每天省10元就能當助養人！

▲台南市議會認養2名家扶兒，郭信良議長與這兩名學生共進午餐，叮囑他們專心向學，自立後照顧好自己的家庭，更要記得日後回饋社會。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會認養2名家扶兒，郭信良議長與這兩名學生共進午餐，叮囑他們專心向學，自立後照顧好自己的家庭，更要記得日後回饋社會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會自今年起，透過北台南家扶中心及南台南家扶中心，認養2名家扶兒，郭信良議長4日與這兩名學生共進午餐，叮囑他們專心向學，自立後照顧好自己的家庭，更要記得日後回饋社會。

郭信良議長指出，台南市2所家扶中心共照顧近2千戶弱勢家庭、3千多名家扶兒，平時除了協助貧困家庭、保護受虐及有特殊需求的兒童，在每年春、秋兩季還發放助學金，讓這些兒童能經由受教育改善自身境況，非常有意義，台南市議會基於對下一代的關懷與疼惜，今年起也加入認養人的行列。

郭信良議長表示，市議會協助的這2名學生都在大學就讀，為了讓他們能安心求學，發放的金額較多；如果不針對特定的受助兒童，僅擔任助養人的話，每月只需要300元，這是多數人可以負擔的金額。也就是說，只要每天省下10元，就可以帶給孩子們希望，改變他們的人生。

值得一提的是，台南市議會認養的學生之一，還有1個正就讀高商的弟弟，由於這對姊弟是由祖父母帶大，現在祖父母都年邁無法工作，姊弟倆的學費全靠社福補助及助學金。郭信良議長得知後，當場打電話給朋友，順利為這位弟弟找到認養人。

4種口味小布丁，口感層次豐富

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／買手搖飲中千萬！13張千萬發票「完整清冊」公布
快訊／國道1號嚴重車禍！　女駕駛頭破裂1死3傷
鐵達尼號為何至今無人打撈？科學家曝關鍵：千萬別碰
16歲短褲妹最狠原因曝！9屁孩霸凌鳳山少女　她連搧8掌報舊恨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

消防春安專案啟動　警義消獲贈保溫瓶守護雲林鄉親保平安

阿管處「星光下婚禮」限量15對新人報名　瑞里紫色山城浪漫滿分

空中宣導春安　斯儀仙分局長親自上陣展現好聲音！

美翻老街！西螺福興宮2萬顆燈龍高掛　拍照打卡熱門景點

居家提前大掃除　台水六區處：春節用水不用愁

開學延後市府因應出爐！竹市62校開學前大消毒　家長可請防疫假

竹市春節資訊懶人包！　垃圾清運醫療服務交通措施一次看

幫助台南家扶兒　郭信良議長：每天省10元就能當助養人！

資深教官開課教CPR　附設嬰幼兒托育…半小時後保母全累趴

加強重要節日工作首日　善警護果防竊確保農機具安全

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

消防春安專案啟動　警義消獲贈保溫瓶守護雲林鄉親保平安

阿管處「星光下婚禮」限量15對新人報名　瑞里紫色山城浪漫滿分

空中宣導春安　斯儀仙分局長親自上陣展現好聲音！

美翻老街！西螺福興宮2萬顆燈龍高掛　拍照打卡熱門景點

居家提前大掃除　台水六區處：春節用水不用愁

開學延後市府因應出爐！竹市62校開學前大消毒　家長可請防疫假

竹市春節資訊懶人包！　垃圾清運醫療服務交通措施一次看

幫助台南家扶兒　郭信良議長：每天省10元就能當助養人！

資深教官開課教CPR　附設嬰幼兒托育…半小時後保母全累趴

加強重要節日工作首日　善警護果防竊確保農機具安全

加碼催生！政院拍板　8月起第2胎以上唸公幼免學費

退伍12年竟接教召電話！　徐巧芯批：國防部「後退先用」執行不及格

馬刺末節大逆襲贏球　波波維奇：球員堅持精神印象深刻

最新！全台「特色超商」一次看　療癒寶可夢、史努比打棒球Q爆

拜登上任首次「美軍艦穿越台海」　陸外交部：隨時應對威脅挑釁

「明倫社宅」店面打9折再找租客　房仲：月租14萬有難度　

LINE純網銀獲准開業！　最快3月中試營運

橘色集團旗下按摩店傳撤仁愛圓環　留300坪空店房東急招租

密閉空間作業危險高　職安署：雇主必須落實2步驟防範職災

正確使用離合器：左手腕會痛就錯了　騎車不是練握力

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

地方熱門新聞

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

即／陳其邁凌晨震怒　下令追查護鳳山女孩

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

供應全聯、好市多　麵包廠站穩烘焙界

湯悅出事小木屋　殺人窗加裝橫桿

即／居檢女找男友陪睡　男友竟是醫師

春安首日執勤不忘防疫

黃世杰結合3社團　捐白米助弱勢單位

桃園議長邱奕勝　贈警消春節慰勞金

國中女校長酒醉失態　哭鬧被錄影傳遍全校

屏東稻米之光　新園雜糧產區獲日本特優賞

雲嘉南中高齡企業輔導團啟動

台南市議會慰間警察局

更多熱門

相關新聞

台南平實都更今簽約　市府省20億賺180戶社宅

台南平實都更今簽約　市府省20億賺180戶社宅

台南第1個權利變換的公辦都更「平實都更案」今天正式簽約，該案將推出約1200戶住宅，坪數從30~90坪，房價預估至少3字起跳，另外也將無償提供南市府180戶1~3房的社會住宅，幫市府省下約20億元，最優申請人國城建設則攜手台南在地知名建商府都建設合作，發下豪語表示將蓋出有別於一般社宅的品質好宅。

牛年戶外踏青防疫安心遊台南

牛年戶外踏青防疫安心遊台南

南警打詐專案逮241人　收押20人

南警打詐專案逮241人　收押20人

台南推出犇遊台南E起購

台南推出犇遊台南E起購

春安首日執勤不忘防疫

春安首日執勤不忘防疫

關鍵字：

台南家扶兒郭信良助養人

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

胡歌、劉亦菲瘋傳領證結婚！

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

男大生「返台東確診」　陳時中回應

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

小樂吳思賢染毒首發聲

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面