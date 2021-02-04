台南東區一處停車場出現百隻「輝椋鳥」　鳥友憂心有生態失衡之虞

▲拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷指出，「輝椋鳥」係強勢外來種鳥類，性兇猛有地域性，會攻其他鳥類，令鳥友頗為憂心，會有「生態失衡之虞」。（圖／拍鳥俱樂部、趙掌櫃、Danny、王大胖拍攝提供，下同）

記者林悅／台南報導

有鳥友在臉書社群PO文指出，台南市東區一處停車場附近，最近出現100多隻「輝椋鳥」，因該鳥類係強勢外來種鳥類，性兇猛有地域性，會攻其他鳥類，令鳥友頗為憂心，會有「生態失衡之虞」，鳥友提醒民眾切勿隨意買賣或棄養鳥類，以維護台灣自然生態。

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有鳥友於1月29日在臉書拍鳥俱樂部PO文，指出台南市東區榮譽街停車場附近，出現一群「輝椋鳥」，數量約100多隻，加上該處疑有人餵食流浪貓狗，該些食物也成為這鳥群的食物來源之一。也有鳥友PO文指出，白化菲律賓椋鳥有5種白化不同程度，鳥友花了7天才拍齊，這很難得在同一鳥點拍到，地點在台南東區一處停車場。

據拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷指出，這種「輝椋鳥」或叫「菲律賓椋鳥」，據維基百科資料，為八哥科輝椋鳥屬下的一個種，在台灣此物種被引進做為寵物鳥，但因棄養或逃逸等原因，於台灣多個縣市發現野生族群。黃蜀婷說，由於此鳥適應力強，且對内很團結，對外很排斥，會攻擊其他鳥類，可能排擠其他鳥類的生存空間而造成生態失衡問題，是屬於強勢外來種鳥類。

黃蜀婷指出，目前「輝椋鳥」對生態的影響有待觀察，但她要呼籲民眾切勿隨意買賣或棄養鳥類，以免危害台灣生態及動物保育。

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