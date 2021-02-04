林燕祝抱病送上春節禮　台南永康陸嘉社區長輩足感心

▲罹癌化療中的台南市議員林燕祝，抱病抱病前往永康陸嘉社區探望榮家長輩，送上春節民生物資及保暖衣物拜早年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆除夕前屆，台南市議員林燕祝4日抱病與婦聯會永康區支會總幹事林櫻桃前往永康陸嘉社區探望榮家長輩，送上春節民生物資及保暖衣物，向大家拜個早年，同行的志工們貼心幫忙貼春聯，讓老人家提前感受年節氣氛。

陸嘉社區早期有100多名榮民榮眷，目前僅剩10餘名老兵，林燕祝過去每年過年前夕都前往關心，今年雖因乳癌化療向民眾告假中，但不忍長輩們看不到她而失落，仍打起精神前往關懷送愛心。

林燕祝4日上午偕婦聯會數十名幹部專程將外套、口罩、白米和雞絲麵等民生用品以及前總統馬英九親筆寫的春聯，送到陸嘉社區長輩手上，統芳生技張展圖董事長也贊助了燕窩給長輩們補氣，燕祝親切地向大家噓寒問暖，見到燕祝前來的長輩們高興地牽住她的手，其中有長輩知道燕祝罹癌也主動關心，甚至不捨她拖著病體前來，直說要燕祝好好休息。

林燕祝強調，自己是個飲水思源的人，如果沒有這些長輩全力捍衛國家，安定台灣，社會不可能進步發展，她拋磚引玉，希望政府能多花些心思照顧這些長輩，感恩他們過去的付出，不要任其凋零。

林燕祝與婦聯會志工一行，稍晚轉往永康施恩教養院關心院生並贈送物資，希望大家都能過個平安的金牛年。被問到化療治癌的情況，林燕祝表示，過程就好像剝了一層皮一樣，現在開始掉髮，她感謝支持者和民眾的關心，她一定會努力撐過化療的考驗，不會讓大家失望。



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