蔡英文視察「少康部隊」下達新年任務　要求留守官兵打電話回家

▲總統蔡英文視察「少康部隊」陸軍裝甲564旅執行模擬「機場反特攻作戰」操演。（圖／青年日報）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文4日南下視察名為「少康部隊」的陸軍裝甲564旅。她在致詞時，肯定564旅對國家安全的貢獻，也向所有官兵下達新年任務，要求每個人在過年留守時，務必打電話回家，向家人拜年，而可以休假回家的官兵，也要陪伴家人過年。

今年受到疫情影響，蔡英文取消走春拜廟行程，但仍安排許多視察行程，主要慰問在過年期間必須留守的單位。蔡英文4日則前往名為「少康部隊」的陸軍裝甲564旅。

裝甲564旅是駐守於高雄的陸軍部隊，編配於陸軍八軍團，隊名「少康部隊」，是取自「少康中興」之意，它的前身則為陸軍裝甲第一師。

蔡英文抵達時，先視導官兵執行模擬「機場反特攻作戰」操演，以仿真實戰場景，實施縮短距離實兵演練。蔡英文在致詞時大讚，特戰官兵展現聯合作戰的絕佳默契。她強調，有官兵們的守護，讓她跟國人都感到安心。

蔡英文提到，564旅除了平時的戰訓本務之外，也有用多餘的時間，跟公益組織共同行善，她認為這對於社會安全網的循環，確實有帶來正向意義，非常值得外界肯定。

由於農曆新年將至，蔡英文也向在場官兵下達新年任務，就是請留守的官兵務必打電話回家，跟家人拜年；而如果能休假的官兵，一定要回家陪家人過年，並替她轉達祝福給家人。

▼總統蔡英文視察「少康部隊」陸軍裝甲564旅執行模擬「機場反特攻作戰」操演。（圖／青年日報）

