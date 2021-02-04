　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文視察「少康部隊」下達新年任務　要求留守官兵打電話回家

▲▼總統蔡英文視察「少康部隊」陸軍裝甲564旅執行模擬「機場反特攻作戰」操演。（圖／青年日報）

▲總統蔡英文視察「少康部隊」陸軍裝甲564旅執行模擬「機場反特攻作戰」操演。（圖／青年日報）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文4日南下視察名為「少康部隊」的陸軍裝甲564旅。她在致詞時，肯定564旅對國家安全的貢獻，也向所有官兵下達新年任務，要求每個人在過年留守時，務必打電話回家，向家人拜年，而可以休假回家的官兵，也要陪伴家人過年。

今年受到疫情影響，蔡英文取消走春拜廟行程，但仍安排許多視察行程，主要慰問在過年期間必須留守的單位。蔡英文4日則前往名為「少康部隊」的陸軍裝甲564旅。

裝甲564旅是駐守於高雄的陸軍部隊，編配於陸軍八軍團，隊名「少康部隊」，是取自「少康中興」之意，它的前身則為陸軍裝甲第一師。

蔡英文抵達時，先視導官兵執行模擬「機場反特攻作戰」操演，以仿真實戰場景，實施縮短距離實兵演練。蔡英文在致詞時大讚，特戰官兵展現聯合作戰的絕佳默契。她強調，有官兵們的守護，讓她跟國人都感到安心。

蔡英文提到，564旅除了平時的戰訓本務之外，也有用多餘的時間，跟公益組織共同行善，她認為這對於社會安全網的循環，確實有帶來正向意義，非常值得外界肯定。

由於農曆新年將至，蔡英文也向在場官兵下達新年任務，就是請留守的官兵務必打電話回家，跟家人拜年；而如果能休假的官兵，一定要回家陪家人過年，並替她轉達祝福給家人。

▼總統蔡英文視察「少康部隊」陸軍裝甲564旅執行模擬「機場反特攻作戰」操演。（圖／青年日報）

▲▼總統蔡英文視察「少康部隊」陸軍裝甲564旅執行模擬「機場反特攻作戰」操演。（圖／青年日報）

ET快訊
找醫師男友陪睡代價出爐！送集中所取消補助　每日再付3000元
50枚東森幣1注賺100萬　連開12天快來
媽翻出整疊「50元舊鈔」想換錢　行家驚求留步：7000收
欣興電子同地點又火災！　起火原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蓋亞那設台灣辦事處　蔡英文：積極擴大和民主盟友的合作關係

沈富雄預言：趙少康若參選2024總統　宣誓就職就是他

吳思瑤挺雞排妹氣憤「檢討受害者」　網嗆：怎看丁允恭欺負女性？

真的有人來兜售疫苗　柯文哲：不必抹黑別人轉移話題

蔡英文視察「少康部隊」下達新年任務　要求留守官兵打電話回家

拜登上台後首次！美軍艦「麥肯號」航經台灣海峽　國防部證實

蓋亞那設「台灣辦公室」聚焦經貿　暫不涉外交關係力拼台商契機

罷捷團體、國民黨稱誤植「國安法21條」　中選會：未接獲更正要求

范雲嗆侯友宜蓋淡海輕軌「隨意決策不溝通」　捷運局出面打臉

快訊／控總統動用國家機器挺黃捷　罷捷團告發蔡英文違反選罷法

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

蓋亞那設台灣辦事處　蔡英文：積極擴大和民主盟友的合作關係

沈富雄預言：趙少康若參選2024總統　宣誓就職就是他

吳思瑤挺雞排妹氣憤「檢討受害者」　網嗆：怎看丁允恭欺負女性？

真的有人來兜售疫苗　柯文哲：不必抹黑別人轉移話題

蔡英文視察「少康部隊」下達新年任務　要求留守官兵打電話回家

拜登上台後首次！美軍艦「麥肯號」航經台灣海峽　國防部證實

蓋亞那設「台灣辦公室」聚焦經貿　暫不涉外交關係力拼台商契機

罷捷團體、國民黨稱誤植「國安法21條」　中選會：未接獲更正要求

范雲嗆侯友宜蓋淡海輕軌「隨意決策不溝通」　捷運局出面打臉

快訊／控總統動用國家機器挺黃捷　罷捷團告發蔡英文違反選罷法

新年新造型！新手爸媽打理毛孩也能輕鬆上手

贈票／金球獎四項大獎入圍《花漾女子》黑色喜劇甜蜜復仇

喵星人不吃不喝「每天倒臥墓前」！家人揭背後原因...網全紅了眼眶

過年紅包給晚輩多少錢？　過來人曝「1金額」：才不會給人壓力

15款絕美花色「新春口罩」不俗氣　自戴送禮都超適合

春節無痛跟著玩！「基隆一日順遊4路線」包山海秘境、美食大集合

開學延後市府因應出爐！竹市62校開學前大消毒　家長可請防疫假

找醫師男友陪睡代價出爐！送集中所取消補助　每日再付3000元

蓋亞那設台灣辦事處　蔡英文：積極擴大和民主盟友的合作關係

翁立友遭控性騷雞排妹　密友驚嚇曝：從沒聽過他開黃腔！

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

政治熱門新聞

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

快訊／外交突破！蓋亞那設台灣辦公室

輪到自己被罷免　黃捷自爆「孤獨時刻」獨自爆哭2小時

趙少康：我若當總統就把52台還給中天

黃捷見鳳山少女遭霸凌！心痛回應了

即／罷捷團體控蔡英文挺黃捷違反選罷法

顏若芳頻向藍營開砲　呂謦煒嘆：政治鬥爭

北市電動機車汰購補助飆上9千元　加上中央補助每輛可達1.9萬

教召明年試辦1年1訓、1次14天　2024年全面實施

鄭照新嗆顏若芳「鬼扯」：罷捷講幾百遍是引台灣《國安法》2-1條

顏若芳拿中選會罷免公報反擊鄭照新

國民黨重演歷史　林俊憲預言黨主席改選

更多熱門

相關新聞

國民黨國際部：蔡英文斷交7國破紀錄　外交要務實

國民黨國際部：蔡英文斷交7國破紀錄　外交要務實

外交部今（4日）發出新聞稿表示，與蓋亞那（Cooperative Republic of Guyana）外交部達成共識在當地設立「台灣辦公室」，1月15日展開初期運作。對此，國民黨國際事務部提醒民進黨政府，我國需要以符合自己國家發展及有利於人民福祉為優先，謹慎、靈活地運用有限的外交資源，外交要務實不要吹噓。

美定調一中　陸學者：北京樂見

美定調一中　陸學者：北京樂見

蔡英文：台灣成為下個矽谷一定要是驚嘆號

蔡英文：台灣成為下個矽谷一定要是驚嘆號

法鼓山除夕撞鐘採「線上直播」　總統不到場參與

法鼓山除夕撞鐘採「線上直播」　總統不到場參與

蔡英文核定軍方情研中心增編

蔡英文核定軍方情研中心增編

關鍵字：

蔡英文少康部隊

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

男大生「返台東確診」　陳時中回應

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

小樂吳思賢染毒首發聲

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

館長不捨雞排妹：人家性感「不代表隨便」

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面