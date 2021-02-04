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美定調「一中」政策不變　陸學者：北京樂見拜登政府微小變化

▲▼拜登宣誓就職後，與第一夫人吉爾（Jill Biden）登上白宮街踢，第一次以總統身分走入白宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲美方定調一中政策不變，對中國大陸來說是維繫兩國關係的好消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／北京報導

在美國總統拜登新團隊連翻強硬發言後，國務院發言人於當地時間3日定調，拜登政府仍支持「一個中國」政策，並稱「我們的政策沒有改變。」大陸涉台學者包承柯分析，這是拜登政府在過渡期中，比較明確的表述，也是中方樂見的。至於中美、兩岸關係會否好轉，仍需觀察拜登的執行力，以及台灣是否重返「九二共識」基礎。

拜登團隊陸續上任後，拜登、習近平兩人遲未通話，美國國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文等，均在談話中表達對華政策的強硬態度，包括涉港、涉新疆、民主、台海問題等，強調會「捍衛台海安全」、讓情勢「在美國控制範圍之內」；美方並在提及中美三個「聯合公報」，也提《台灣關係法》和「六項保證」，日前遭中國駐美大使崔天凱抨擊，認為這是非常危險的。

▲▼拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

▲拜登上任後，與英國首相強森等多國元首通話，但仍未與習近平通話，也引發關注。圖為拜登與習近平2012年一同出席中美省州長會面。（圖／達志／美聯社）

因此，對美國國務院發言人在最新談話中，重申「一個中國」政策，並稱「我們的政策沒有改變」，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯認為，這是一項「微小的改變」，美國重視中美「一個中國」政策的共識基礎，也是中方（北京政權）所樂見的。

他直言，在前美國國務卿季辛吉1971年訪華後，50年來「一中政策」一直是中美關係的基礎，惟過去四年川普政府執政時期，受到強力挑戰，尤其末期對台軍售、官員來往「完全開綠燈」，以致在拜登政府在上任後的「過渡期」內，為粉飾美國對外政策延續性，仍有一些比較強硬的口吻。

但包承柯認為，雖拜登政府整體的對華、對外，甚至對台政策還未明朗，但在鞏固與西方國家盟友關係、維持「一個中國」政策等幾個大方向，目前看來不可能做出重大改變，這當中「微小的改變」，也為緩和中美關係帶來樂觀預期。

包承柯說，觀察近期新團隊發言，拜登政府應會要求兩岸有更多的溝通，並持續確保台海穩定，至於拜登是否會和川普政府一樣，過多的站在台灣這邊，或者是在中美大框架下，維持台海情勢穩定，仍須持續觀察，拜登政權何時在兩方國會議員的遊說下，走出這個「政策過渡期。」

值得注意的是，談到兩岸關係的前景，包承柯坦言，對大陸來說，還需回到「九二共識」、「一中原則」的基礎上，才有得談，若蔡政府未有調整，台海緊張情勢仍不會發生根本改變。

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