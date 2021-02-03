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因應共軍威脅增溫　國防部情研中心增編

▲▼總統蔡英文勗勉「情次室聯合情研中心」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文勗勉「情次室聯合情研中心」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

共軍擾台持續升溫，為因應軍事威脅，以及強化分析區域情勢變化，總統蔡英文核定國防部情報次長室「聯合情研中心」增編員額，並運用大數據蒐集、分析掌握國際區域情勢。

蔡英文2日前往勗勉「情次室聯合情研中心」，她表示，她經常會讀到國安重要資訊的報告，因此就想著要前來了解「聯合情研中心」的工作狀況。她指出，從簡報中可以知道，大家運用大數據蒐集、分析掌握國際區域情勢。

蔡英文說，從今年一月起，國防部情報次長室「聯合情研中心」增編了員額，日後希望透過專業訓練，藉由質量的提升，強化我們的情研戰力。她強調，大家都肩負著國安的重責大任，也因為任務機敏，大家努力的成果，無法對外展現，甚至也不能向家人訴說工作內容，大家都辛苦了。

根據國防部向國防部提出的報告內容，情報次長室情研中心在情報作業流程中，屬於指導地位，在情報次長室情研中心下達情蒐指令後，分由各情蒐單位依計畫蒐集戰略丶戰術與戰鬥情報，各情蒐單位在獲得情報後要先進行初判。在初判後，再交回情研中心進行複判丶產製出情報判斷，最後由各級長官與相關單位運用。

▼總統蔡英文勗勉「情次室聯合情研中心」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文勗勉「情次室聯合情研中心」。（圖／總統府提供）

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