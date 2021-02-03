蔡英文：台灣成為下個矽谷不能是問號　一定要是驚嘆號

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨主席、總統蔡英文3日表示，現在有許多產業、資金、人才願意回台投資，這是台灣百年難得一見的機會，所以一定要把握這個機會，「台灣成為下一個矽谷不能是問號，一定要是驚嘆號」。

民進黨3日下午召開中常會，邀請台杉投資總經理翁嘉盛、史丹佛大學醫療預防及成果政策研究中心主任王智弘就「台灣，下一個矽谷」進行專案報告。

根據與會人士轉述，蔡英文在會中提到，她在20年前擔任陸委會主委時，看到產業、人才離開台灣，如今20年後自己擔任總統，看到產業、資金、人才願意回台投資，這是台灣百年難得一見的機會，所以一定要把握這個機會，她認為「台灣成為下一個矽谷不能是問號，一定要是驚嘆號」。

與會人士也轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘認為，台衫公司扮演的角色，現在似乎變成「沉默的投資人」，他認為台衫公司應該更積極，除了投資賺錢外，還要輔導這些被投資的公司回台投資，讓產業回流到台灣。

高雄市長陳其邁則舉例，以現在高雄的科技產業佈局，人才的確是比較大的問題，有很多在美國的台灣人、過去在美國發展的人，現在都很願意回台投資，或者成立新創公司，可惜台灣的美國學校不足，這件事情應該解決。

蔡英文也說，台灣過去很少有這樣的狀況，主因還是中美貿易戰、台灣防疫的成功，以及5G產業比想像中進步的還快，包括台積電、聯電等公司都需要一起升級，也是當前全世界的需求，「這是台灣百年難得一見的機會」。

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