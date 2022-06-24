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大陸 大陸焦點 特派現場

香港海事處：「珍寶海鮮舫」還在西沙附近海面　船東持續處理中

▲珍寶海鮮舫。（圖／CFP）

▲香港海事處指出，珍寶海鮮舫還在西沙群島一帶的海面。（圖／CFP） 

記者林彥臣／綜合報導

香港仔飲食集團20日表示，「珍寶海鮮舫」行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水開始傾側。不過香港海事處表示，目前珍寶海鮮舫和該拖船仍在西沙群島一帶水域海面。

根據香港媒體《明報》報導，海事處在得悉有關報導後，已立即要求船東提交書面報告，23日收到船東經其代理人所提交的書面報告。

「珍寶海鮮舫」母公司香港仔飲食集團23日指出，今日已根據規定向海事處提交事故報告，並會全力配合處方跟進工作。

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