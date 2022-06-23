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社會 社會焦點 保障人權

S-70C機工長重傷「家屬放棄急救」　同袍列隊悲痛送行：回家了

記者柯沛辰、吳奕靖、吳世龍／高雄報導

海軍S-70C反潛直升機23日下午在高雄左營訓練時墜地，導致4人受傷送醫，其中機工長劉尚鈞全身95%二度、三度燒燙傷，生命跡象不穩，醫療團隊一度裝葉克膜搶救，但因傷勢嚴重，家屬不忍劉再受折磨，今晚放棄急救，讓劉留最後一口氣回老家。同袍聞訊，在門口列隊送行，悲痛呼喚「回家了」。

海軍一架S-70C昨天下午在左營反潛飛行大隊基地執行訓練時，疑似尾旋翼失效，導致從空中重落地，並瞬間起火。機上4人受到輕重傷，其中以機工長劉尚鈞最為嚴重。

▲▼S-70C機工長重傷「家屬放棄急救」　同袍列隊悲痛送行：回家了。（圖／民眾提供）

▲海軍同袍列隊送行，對機工長呼喊「回家了」。（圖／民眾提供）

國防部長邱國正23日傍晚趕赴國軍總醫院左營分院探視，也向家人致歉、致意。不料邱國正剛離開醫院，隨即傳出劉尚鈞傷勢嚴重，家屬不忍劉再受折磨，選擇放棄急救，並讓劉留最後一口氣，回到桃園老家。

海軍同袍聞訊，在醫院門口列隊送行，目送劉尚鈞上救護車，齊聲呼喚「回家了」，氣氛沉重，讓在場眾人不禁鼻酸。

▲▼國防部長邱國正下午赴醫院探視S-70C直升機傷者。（圖／記者吳世龍攝）

▲國防部長邱國正下午赴醫院探視4名傷者。（圖／記者吳世龍攝）

海軍初步研判，事故原因疑似尾旋翼失效，但仍有許多問題需要釐清，因此確切事故原因尚待進一步調查。

至於另外3名傷者，包括駕駛陳錦凡中校、副駕駛鄭行杰上尉、檢驗士郭冠廷等人，狀況相對穩定，但郭全身有21%燒燙傷，將在加護病房多觀察幾天。另2人雖輕傷，但傷口較深，有肋骨骨折情況，仍在院治療中。

▼機工長劉尚鈞22日下午送往國軍總醫院左營分院急救，23日晚間傷勢嚴重，家屬放棄急救。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼S-70C機工長重傷「家屬放棄急救」　同袍列隊悲痛送行：回家了。（圖／記者吳世龍攝）

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