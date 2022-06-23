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快訊／《少年吔》又出包！2合約電影成本差2千萬　議員：根本吸金

▲▼又有金主透過議員出面控訴，金主投資顏正國的《 少年吔》，但卻出現電影成本不同的2份合約書。（圖／民眾提供）

▲又有金主透過議員出面控訴，金主投資顏正國的《 少年吔》，但卻出現電影成本不同的2份合約書。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／連線報導

藝人顏正國從童星出道，在出獄後積極投入電影領域，日前拍攝電影《 少年吔》受到矚目，但卻被合夥人提告「背信」，新聞一出又有高雄金主透過議員出面指控，當初投資350萬給顏正國拍《 少年吔》，原本簽約分取台灣票房收入的5%，但之前雲林的許姓金主的合約整部片成本為5千萬，但到了高雄的金主這邊，換算下來成本要7千萬，認為這根本就有吸金嫌疑。截至截稿前，記者尚未獲得顏正國夫妻的回應。

據了解，顏正國在出獄後積極投入電影產業，接連執導《角頭2：王者再起》、《 少年吔》受到矚目，但是卻在日前爆發投資糾紛，甚至還在直播影射金主恐嚇，並揚言報警處理，但雲林的許姓金主不滿，在10日前往新北地檢署提出告訴。

許姓金主在6月10日由律師陪同，前往新北地檢署提出背信告訴，委任律師表示，「許先生等人投資顏正國先生拍攝電影《少年吔》，目前電影也已經上映了，投資人依照合約、法律，應有權利進行『查帳』的動作」。

▲▼又有金主透過議員王又民出面控訴，金主投資顏正國的《 少年吔》，但卻出現電影成本不同的2份合約書。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲雲林縣議員出面控訴，顏正國拍電影找金主，但合約書上的電影成本卻不同。（圖／記者邱中岳翻攝）

所以許先生委請律師於5月3日發出律師函，向顏正國要求給付帳冊，想查詢資金花費的流向，但顏正國先生以『目前不需要交付帳本資料』為由，於5月12日回函拒絕，因此許先生要來提起背信告訴。

整起事件也透過媒體報導曝光，另名在高雄的金主A先生，在看到新聞後，也立刻向雲林縣議員王又民陳情，王又民議員則出面表示，當時顏正國找到A先生，要投資拍攝電影《 少年吔》。

雙方也簽下「股份讓與協議書」，協議書中明文記載，顏正國將所持有的電影專案片名《 少年吔》（暫名）中的5％持股數，以350萬的轉讓給A先生，可以分取台灣地區之票房收入純利潤的5%利益。

▲▼顏正國專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲雲林縣議員出面控訴，顏正國拍《少年吔》四處找金主，但2份合約電影成本卻差2千萬。（圖／記者湯興漢攝）

但王又民指出，顏正國以拍電影《少年吔》為號召，四處籌募資金，之前顏正國向雲林的許姓金主，宣稱拍片投資成本為5千萬，但是卻又向高雄的A先生表示，電影的5%股份要350萬，也就表示整部電影投資成本是7千萬，也呼籲檢調出面查清楚是否有吸金的狀況。

《東森新媒體ETToday》記者實際打電話給顏正國的妻子，直至截稿前電話仍持續通話中，並未獲得相關回應，另外在顏正國臉書留言，也僅回覆「謝謝你抽空傳送訊息，我們將盡快回覆，與你聯絡。」

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