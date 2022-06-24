三寶阿姨鬼切3車道遭撞　駕駛怨遭惡意求償7萬！網搖頭曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

一名汽車駕駛昨日（23日）在臉書PO文表示，日前與一名橫跨3線車道的女騎士發生碰撞，事後協助送醫，也很關心傷勢，沒想到對方的兒子得知他的汽車強制險過期，竟然在沒告知的狀態下去申請「特別補償基金」，要求負全責醫療費7萬多元，讓他覺得自己遭到違規三寶惡意求償。不過，網友們雖然同情他的遭遇，但也認為女騎士的兒子沒有錯，畢竟申請「特別補償基金」是他們權利，雙方的問題還是上法院解決最公平。

▲女騎士沒有兩段式左轉，而是直接橫切3線車道。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO在臉書「爆料公社」PO出一段10秒鐘的影片，5月7日上午8點54分在桃園市蘆竹區中正路與南山路一段路口，一名騎乘紫色機車的阿姨無視路口的「機車兩段式左轉」告示，直接從最外側車道斜切進內側，一口氣橫跨3線車道，結果被來不及閃避的白色汽車撞上，當場連人帶車倒地。

原PO提到，自己就是白色汽車的駕駛，當天在上班途中遭三寶阿姨鬼切而發生車禍，案發後他好心幫忙攙扶、叫救護車，阿姨入院後，得知對方鎖骨骨折，也經常傳訊息關心狀況，希望雙方能達成共識看要怎麼收尾，沒想到事後卻遭對方兒子咬定他的汽車強制險過期，並在沒告知的狀態下去申請「特別補償基金」，要求他負全責醫療費7萬多元及過失傷害責任，這才決定PO文請教大家，「求問『遭三寶違規惡意求償』，如何自保及反告？」

▼▲原PO來不及閃避，擦撞到阿姨的機車。

文章公開之後，引發網友熱議，大多數人都對原PO的遭遇感到同情，並紛紛留言表示，「遇到三寶真的很衰小」、「強制險沒了是一定要吃罰單的，但不影響肇責，這種騎法感覺對方應該要負全責」、「移動式神主牌真恐怖」、「神之鬼切，二輪錯成那樣還好意思要求這樣的賠償」。

▲原PO認為自己受到違規三寶惡意求償。

不過，也有不少網友提醒原PO，申請「特別補償基金」本來就是對方的權利，一切也都符合程序，阿姨違規和原PO的強制險過期是兩碼事，可以先去申請車禍鑑定報告再談和解，或是乾脆上法院解決，「強制險是不看肇責的，你沒強制險就是要自己賠，因為對方就是有受傷的事實」、「雖然錯在她，但叫救護車本來就是你們雙方的責任，特別補償金也不需要經過你的同意，沒保險，就捏緊一點」、「從影片上看得出來，對方雖然違規，但你車速也很快」、「保險歸保險，肇事責任先去做鑑定，申請調解後直接提告吧」。