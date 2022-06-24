　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三寶阿姨鬼切3車道遭撞　駕駛怨遭惡意求償7萬！網搖頭曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

一名汽車駕駛昨日（23日）在臉書PO文表示，日前與一名橫跨3線車道的女騎士發生碰撞，事後協助送醫，也很關心傷勢，沒想到對方的兒子得知他的汽車強制險過期，竟然在沒告知的狀態下去申請「特別補償基金」，要求負全責醫療費7萬多元，讓他覺得自己遭到違規三寶惡意求償。不過，網友們雖然同情他的遭遇，但也認為女騎士的兒子沒有錯，畢竟申請「特別補償基金」是他們權利，雙方的問題還是上法院解決最公平。

三寶阿姨鬼切3車道遭撞。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲女騎士沒有兩段式左轉，而是直接橫切3線車道。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO在臉書「爆料公社」PO出一段10秒鐘的影片，5月7日上午8點54分在桃園市蘆竹區中正路與南山路一段路口，一名騎乘紫色機車的阿姨無視路口的「機車兩段式左轉」告示，直接從最外側車道斜切進內側，一口氣橫跨3線車道，結果被來不及閃避的白色汽車撞上，當場連人帶車倒地。

原PO提到，自己就是白色汽車的駕駛，當天在上班途中遭三寶阿姨鬼切而發生車禍，案發後他好心幫忙攙扶、叫救護車，阿姨入院後，得知對方鎖骨骨折，也經常傳訊息關心狀況，希望雙方能達成共識看要怎麼收尾，沒想到事後卻遭對方兒子咬定他的汽車強制險過期，並在沒告知的狀態下去申請「特別補償基金」，要求他負全責醫療費7萬多元及過失傷害責任，這才決定PO文請教大家，「求問『遭三寶違規惡意求償』，如何自保及反告？」

三寶阿姨鬼切3車道遭撞。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼▲原PO來不及閃避，擦撞到阿姨的機車。

三寶阿姨鬼切3車道遭撞。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

文章公開之後，引發網友熱議，大多數人都對原PO的遭遇感到同情，並紛紛留言表示，「遇到三寶真的很衰小」、「強制險沒了是一定要吃罰單的，但不影響肇責，這種騎法感覺對方應該要負全責」、「移動式神主牌真恐怖」、「神之鬼切，二輪錯成那樣還好意思要求這樣的賠償」。

三寶阿姨鬼切3車道遭撞。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO認為自己受到違規三寶惡意求償。

不過，也有不少網友提醒原PO，申請「特別補償基金」本來就是對方的權利，一切也都符合程序，阿姨違規和原PO的強制險過期是兩碼事，可以先去申請車禍鑑定報告再談和解，或是乾脆上法院解決，「強制險是不看肇責的，你沒強制險就是要自己賠，因為對方就是有受傷的事實」、「雖然錯在她，但叫救護車本來就是你們雙方的責任，特別補償金也不需要經過你的同意，沒保險，就捏緊一點」、「從影片上看得出來，對方雖然違規，但你車速也很快」、「保險歸保險，肇事責任先去做鑑定，申請調解後直接提告吧」。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
建中小鮮肉「3C讀書法」正取二台大醫！作家驚：老天太不公平
趙孟姿挺37週孕肚「海上親餵」！2歲女崩潰哭鬧　網見2照片：
S-70C機工長離世「剩5%皮膚完整」　稚女輕喚：爸爸回家了
快訊／東部外海5.1地震　最大震度2級、10縣市有感
高雄「神秘拖板車」載4米巨大木箱！警察一路護送　千人瘋猜答案
張育成敲安打終結低潮　連兩場得分建功

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

色男愛上美女店員　趁補貨熊抱強壓冰箱！被逮辯是「雄性本能」

S-70C機工長離世「剩5%皮膚完整」　稚女輕喚：爸爸回家了

三寶阿姨鬼切3車道遭撞　駕駛怨遭惡意求償7萬！網搖頭曝原因

她桃山階梯頭暈摔死！子女求償武陵農場、東勢林管處600萬元

北投街頭對決！　2男遭保時捷+國產車組「球棒車隊」怒砸

新北9遊客困鎮西堡暴漲溪邊　原民所長老馬識途涉水救人

S-70C機工長重傷「家屬放棄急救」　同袍列隊悲痛送行：回家了

快訊／北投街頭尋仇！球棒敲爛車頭2人受傷

台中男吃滷肉飯突遭刺死！恐怖5惡徒來自桃園　爆一句話惹殺機

快訊／《少年吔》又出包！2合約電影成本差2千萬　議員：根本吸金

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

25歲買下桃園千萬豪宅！　開箱新家...桌子一張5萬？

色男愛上美女店員　趁補貨熊抱強壓冰箱！被逮辯是「雄性本能」

S-70C機工長離世「剩5%皮膚完整」　稚女輕喚：爸爸回家了

三寶阿姨鬼切3車道遭撞　駕駛怨遭惡意求償7萬！網搖頭曝原因

她桃山階梯頭暈摔死！子女求償武陵農場、東勢林管處600萬元

北投街頭對決！　2男遭保時捷+國產車組「球棒車隊」怒砸

新北9遊客困鎮西堡暴漲溪邊　原民所長老馬識途涉水救人

S-70C機工長重傷「家屬放棄急救」　同袍列隊悲痛送行：回家了

快訊／北投街頭尋仇！球棒敲爛車頭2人受傷

台中男吃滷肉飯突遭刺死！恐怖5惡徒來自桃園　爆一句話惹殺機

快訊／《少年吔》又出包！2合約電影成本差2千萬　議員：根本吸金

YG明星彩妝師教定妝噴霧7大妙用！　＋1步打造毛流感眉毛

確診率14.59％！陳建仁估死亡數10天後下降　做好3件事最有效

億元教授：台積電不排除跌破4字頭　最佳進場時間曝光

台積電恐跌破400！　前百億操盤手：沒看過如此扎實完美風暴

美股漲近200點、台股陷入萬五防守戰　財經HOT 5一次看

S-70C機工長離世...蔡英文悲痛　指示全力照護住院3名人員

台大醫學系「神鬼學生」鑽漏洞錄取　落榜頭氣炸！校方擬改規定

趙孟姿挺37週孕肚「海上親餵」！2歲女崩潰哭鬧　網見2照片：超猛

色男愛上美女店員　趁補貨熊抱強壓冰箱！被逮辯是「雄性本能」

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！　名單驚見台灣女星…王心凌變隊長

違規左轉害撞波及待轉區　5機車衰成保齡球瓶被撞翻

社會熱門新聞

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

即／首例打第4劑後猝死　檢解剖查死因

桃山階梯頭暈摔死！子女求償武陵農場、東勢林管處600萬元

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

《少年吔》2合約成本差2千萬　議員轟

韓國強片成誘餌　林義傑怒告網友結局曝

S-70C機工長離世「剩5%皮膚完整」

三寶女鬼切遭撞　他怨遭惡意求償7萬

2男遭保時捷球棒隊狂砸　警查緝中

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

狙殺天道盟老大！槍手重判為妹安危求交保

更多熱門

相關新聞

即／國3北上轎車自撞護欄　連人帶引擎全噴飛躺地

即／國3北上轎車自撞護欄　連人帶引擎全噴飛躺地

國三北上117.4K竹南路段23日下午驚傳車禍事故！一輛黑色轎車因超車不慎自撞護欄，撞擊力道之大造成轎車引擎當場噴出，而黑色轎車的駕駛也被路人目睹整個人橫躺在路肩上，一動也不動，一旁民眾見狀也立即撥打119求救。至於詳細傷亡情形與肇事原因，均仍有待進一步調查釐清。

快訊／台7線重機撞上對向聯結車！騎士命危

快訊／台7線重機撞上對向聯結車！騎士命危

25歲女酒駕撞路邊小貨車翻滾！路人命大躲死劫

25歲女酒駕撞路邊小貨車翻滾！路人命大躲死劫

男拄拐杖遭機車撞飛　騎士辯：太熱中暑

男拄拐杖遭機車撞飛　騎士辯：太熱中暑

桃園3煞街頭開打！他欠錢不還遭刺破肚

桃園3煞街頭開打！他欠錢不還遭刺破肚

關鍵字：

車禍桃園

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

即／海軍證實「機工長離世」　生前執勤照曝

陳文茜認「病越來越重」：活不好死不了

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

女車禍癱瘓「尪照顧16年提離婚」

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

30歲樂團女主唱車禍身亡！

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面