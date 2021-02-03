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善用中高齡人才　雲嘉南中高齡企業輔導團啟動

▲勞動部雲嘉南分署今年持續推動中高齡企業輔導團，針對轄區企業進行免費輔導，藉由打造友善中高齡的職場環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署今年持續推動中高齡企業輔導團，針對轄區企業進行免費輔導，藉由打造友善中高齡的職場環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應中高齡專法上路，勞動部雲嘉南分署今年持續推動中高齡企業輔導團，針對轄區企業進行免費輔導，藉由打造友善中高齡的職場環境，盼讓更多中高齡民眾能續留職場，4年來已協助雲嘉南區超過960家次企業連結政府資源、改善工作環境，讓中高齡人才就業更有力！

雲嘉南分署長劉邦棟說，中高齡企業輔導團計畫至今已推動4年，已進場輔導雲嘉南區967家次企業單位，幫企業量身檢視並推介適用的中高齡人才，也協助企業規劃職務再設計、導入職業訓練等資源，提升中高齡員工工作效率與延長工作生命，另今年更增加試辦「銀髮人才管理運用課程』及「屆退職涯諮詢服務」，提供定點輔導及一對一諮詢服務，期望延續輔導資源，深入協助企業，解決銀髮人才運用問題。

▲勞動部雲嘉南分署今年持續推動中高齡企業輔導團，針對轄區企業進行免費輔導，藉由打造友善中高齡的職場環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟就舉例，位於台南永康的明昌鋼鐵僱用近5成中高齡及高齡員工，現場作業需裁切鋼鐵管並進行搬運工作，老闆對於穩定度高的久任員工相當重視，不僅添購大冰箱、大風扇營造舒適工作環境，更積極申請中高齡企業輔導團進場輔導，評估工作流程調整與機具改善，後來導入電動軌道搬運車減緩搬運負荷，讓67歲退休員工樂於再回任公司貢獻職場經驗，也自薦家中後輩一起為公司效力。

劉邦棟指出，中高齡企業輔導團陣容堅強，包括中正大學、老爺行旅、中華民國中小企業總會、臺灣職涯發展協會等不同領域的產官學研近40位專家學者組成，整合人力資源管理、人才提升、職務再設計、勞資關係及企業轉型規劃等五大面向，為企業提供全方位與客製化的專業諮詢輔導服務，且全額免費，歡迎企業有缺工、穩定員工及訓練需求，都可主動向分署或各就業中心提出申請。

為讓企業廠商更了解中高齡專法上路後的多項資源，雲嘉南分署也將於2月19日在台南生活美學館306研習教室辦理第一場企業運用講座，其餘場次也陸續規劃中，對講座或相關補助計畫有興趣的企業單位，可洽詢06-6985945轉

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