長榮中學培育專業越南語人才　用心耕耘有成

▲台南市長榮中學受崑山科技大學校邀請，偕同執行教育部「高中生預修大學第二外語學分」計畫，校方耕耘有成，學生通過檢定。（圖／記者林悅翻攝）





記者林悅／台南報導

台南市長榮中學受崑山科技大學校邀請，偕同執行教育部「高中生預修大學第二外語學分」計畫，今年已是合作的第6年，本學年開設初階、進階越南語各一專班外，另有初階俄文專班，校方耕耘有成，學生通過檢定。

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iVPT國際越南語認證近日放榜，傳來佳績，長榮中學應用英語科二年級的謝宜璇同學第一次應試即通過了「iVPT國際越南語認證」C1級（高級）的檢定考試，如此優異的成績，歸功於謝同學平時認真上課，且課後努力複習。

「國際越南語認證」（International Vietnamese Proficiency Tes）為國內外許多大學及學術機構承認，如：越南國家大學（河內及胡志明市）、河內大學、美國哈佛大學、澳洲國立大學、日本大阪大學等，為全世界最多單位採認的越南語認證。國際越南語認證依照CEFR及越南教育部公布的越南語認證分級標準，共分為三階六級，分別為 A1（基礎級）、A2（初級）、B1（中級）、B2（中高級）、C1（高級）及 C2（專業級）。

「高中生預修大學第二外語學分」計畫推行有成，兩年前的校友許弘毅，曾以全國唯一大一新生資格，參加教育部俄羅斯語言交換公費甄選，獲得正取資格，前往莫斯科國立師範大學就讀。而今年越南文專班的謝宜璇同學同樣非常優秀，在崑科大越南語呂越雄老師的細心指導下，通過高級檢定，程度媲美專業越文人士。呂越雄老師也表示，現在的高中生應該有更多元的語言選擇，像是這次專班同學們對於語言學習抱持著認真學習的態度，而通過「iVPT國際越南語認證」肯定，不但能夠顯示出自己的獨特性，未來也能在參與大學特殊選才方面特別出類拔萃。

長榮中學代理校長許德勝對於謝同學的努力深受感動，並期許她下學期繼續挑戰更高難度的C2專業級，不但是取得專業證照，更是多一項專長與競爭力。也感謝崑科大承辦人通識中心吳淑華老師每年承辦，用心安排課程與授課教師，讓長中的學生可以享受較一般高中生不同的第二外國語選修。

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