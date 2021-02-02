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僑委會找35所大學協助僑台商！校長曝賺大錢關鍵：人才取之不盡

▲▼ 國立陽明交通大學 。（圖／讀者提供）

▲國立陽明交通大學 。（圖／讀者提供）

記者許展溢／台北報導

僑委會今（2日）舉行「全球僑台商產學合作交流」記者會，現場邀請科技部、財團法人中華經濟研究院 、35所全球僑台商產學合作服務大學校院代表及海外僑台商代表參加。僑委會委員長童振源表示，未來發展將朝六大面向，輔導與協助僑台商事業發展，讓他們善加運用國內研發技術升級及成果產業。

童振源說，疫情陷入很大困境，交通產業等生活全面性受到衝擊，台灣技術研發能量充沛，如能將其結合運用在產業上，定能發揮雙方效益與促進產業升級。據統計，目前在海外僑台商約有4萬多家，力量及資源龐大，因此邀集台灣各大學校院國際產學合作聯盟共同研商「全球僑台商產學合作服務方案」」 透過資訊，人脈及資源之整合，提供僑台商跨境便利諮詢，推動國際產學合作，不僅幫助僑臺商產業升級，同時也協助我國大學開拓國際市場，創造雙贏。

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童振源表示，未來發展朝六面向，包括調查台商有哪些產學合作需求、資訊彙整跟所有台商分享並透過網頁呈現、舉辦交流會、直播、參訪和媒合，且是一對一協助，讓僑台商獲得更多人才，同時促進技術上轉型升級，提高商品方面價值，有利國際化。

▲▼僑委會委員長童振源。（圖／記者許展溢攝）

▲童振源說將有六大面向協助僑台商在全球發展。（圖／記者許展溢攝）

政大校長郭明政說，希望產學合作能夠讓各位更發達、升級賺大錢，關鍵就是一定要跟大學合作，因學校有取之不盡的人才，任業界挑選，用合作方式又不必花很多錢。台北科技大學校長王錫福表示，跟僑台商公司交流模式，最重要的就是產學合作研發，包括企業和智慧轉型。中國科技大學校長唐彥博則認爲是廣範交流、深化合作，不管透過網路或其他平台，都是高教之福。

屏東大學分享近三年推動經濟部「學界協助企業科技關懷計畫」成功案例，目的是為導入學界研發能量，促進企業技術升級曁強化產業競爭力，計畫執行期間，陸續籌組「智慧製造」、「智慧醫療」及「數位轉型」等專家輔導團隊，過程順利幫了10家合作企業順利取得超過新台幣2千萬元政府計劃經費補助。

中興大學提到，國際產學聯盟在學校和業界間協助合作也超過三年，目前共有21間國內外會員企業，除協助與學校內、跨企業的合作外，國際鏈結也是聯盟積極協助的一部分。2019年5月在僑委會泰國辦事處協助下，跟泰國天賜農場進行農作物種子合作，也曾協助印尼EtosAgro規劃農業園區，協助台灣的產業國際化，這段期間更走訪北美、澳洲、日本、德國、及東南亞各國，並在洛杉磯及胡志明市設置聯盟辦公室，接近當地產業需求。

▲▼政大校長郭明政。（圖／記者許展溢攝）

▲郭明政表示產業要賺大錢就一定要跟學校合作。（圖／記者許展溢攝）

35所大學包括屏東、中興、陽明交通、高雄餐旅、成功、清華、金門、中山、宜蘭、政治、台灣海洋、台灣師範、淡江、文化、文藻外語、台北醫學、台北科技、台灣科技、雲林科技、屏東科技、台灣海洋科技、崑山科技、中國科技、明志科技和遠東科技大學，及經國管理暨健康學院。

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