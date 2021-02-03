內埔3歲娃趁家人午休溜出門　焦急父遍尋未果求助警

▲屏東縣內埔警分局內埔派出所警員麥修銘協助莊童找到家人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉3歲幼童趁父親及阿嬤午休時自行跑出家門，忘記回家的路，內埔警方獲報將他帶回家安置，不久，幼童父親緊張跑到派出所報案，找回孩子，放下心中大石頭，感謝警方的幫忙。

內埔警分局內埔派出所警員麥修銘日前於上午10時許執行巡邏勤務時，於中興路段內埔菜市場附近為一名婦人叫住，表示發現一名3歲莊姓孩童神情不安，獨自行走於路上。

麥員詢問孩童住家及姓名未果，便先帶該孩童返所安撫，提供予點心緩解他害怕情緒，並研判他應該離家會太遠，應住市場附近。

副所長潘春風及麥員便立即帶該童前往市場，並持續詢問住戶是否知曉該孩童住處。不久便接獲所內值班通報孩童父親自行前來派出所報案。據了解，孩童父親及祖母於家中休息時，孩童便自行跑出家門，起床後發現孩童走失，便十分緊張，四處尋找皆未尋獲後，趕緊到派出所報案，所幸孩童由員警發現後帶返所且未發生事故，才結束這場驚魂。

孩童父親表示日後會更加注意，勿讓孩童脫離視線範圍，並極為感謝警方協助。

分局長蔡耀順肯定麥修銘於巡邏時主動發現走失孩童，並積極協助孩童尋找家屬，避免孩童發生意外，展現警察溫馨助人的正面形象；也呼籲民眾，如家中有年幼之孩童，也應多加注意，避免孩童獨自在外致生危險。

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