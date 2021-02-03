尾牙、春節聚餐酒後勿開車　屏警規畫加強取締酒駕作為

▲進入尾牙聚餐高峰，屏東縣警方加強酒駕取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

農曆「尾牙」及春節連續假期將屆，各公司行號均將舉辦聚餐來慰問員工的辛勞，難免有民眾飲酒助興，增加酒後駕車行為，屏東縣警方除在各餐廳加強宣導勿酒後駕車，也將強力取締，確保交通安全。

根據屏東縣政府警察局交通警察隊統計分析，近3年酒後駕車死傷人數，仍高居交通事故傷亡案件前列，為減少酒後駕車行為造成不幸，各分局皆已加強防制酒後駕車宣導，派員到熱炒店、薑母鴨等易飲酒場所，宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」等觀念，保障交通安全。

另為有效防制酒駕事故發生，屏東縣政府警察局將針對轄區易發生酒駕肇事時段及路段，例如KTV、餐飲店等易飲酒場所周遭地區，規劃勤務部署加強攔檢稽查，每月規劃至少6次以上取締酒駕專案勤務，提高執法強度及頻率以防制酒駕交通事故發生。

縣警局長李文章再次呼籲全體汽、機車駕駛人「一分醉意，十分危險」，落實「指定駕駛」、「搭乘計程車返家」等措施，亦請業者應提供飲酒顧客必要之交通服務(如代叫計程車)，養成「酒後不開車、開車不喝酒」的好習慣，珍惜自己的生命，更關懷他人的安全，共同維護交通安全。

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