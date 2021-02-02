春節前防搶演練　東港警有備無患讓民眾安心過好年

▲東港警分局今（2）日在東港鎮光復路「合作金庫商業銀行」舉辦110年度防搶演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

年關將近，屏東縣東港警分局今（2）日在東港鎮光復路「合作金庫商業銀行」舉辦110年度防搶演練；2名缺錢染上毒品花用的歹徒，持槍進入銀行行搶，並與被害人及該行保全人員發生拉扯，過程歹徒還將被害人拖出銀行外，試圖挾持被害人，與圍捕警方對峙，被及時趕到的員警以優勢警力成功迫使歹徒束就擒，過程相當逼真。

▲▼歹徒挾持被害人。



由於年關將屆，民眾及公司行號現金需求流量大，金融機構及銀樓等場所易成為歹徒覬覦的目標，東港警分局為強化員警及金融機構員工應變能力及臨場反應，因此舉行這次演練。

分局長林文煜表示，這次防搶演練，除讓同仁可以熟悉圍捕勤務運作，更可展現警方維護金融機構安全與保護民眾生命財產的決心。

東港警分局提醒民眾注意「錢財不露白」及「小心防詐」，以維護自身及財物安全；另提供貼心服務，如有護鈔需求之民眾或公司行號，可逕向轄區派出所或撥打「110」申請護鈔，本分局將立即派員前往，以保護存提款安全；護鈔範圍以該分局轄區為主，籲請鄉親多多利用。

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