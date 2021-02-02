車震人妻！小王不爽挨告「無碼裸照放大彩印」交給法官…人夫綠炸

▲屏東人妻與小王發生性行為，丈夫怒提告當庭綠炸。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／高雄報導

屏東一名人妻2度激戰小王，丈夫一怒之下告上法庭，稱小王趁妻子酒後性侵，但法院勘驗各項事證後，發現人妻曾傳送不少誘惑訊息給小王，包括「我家沒人」等，認定2人是在你情我願的情況下發生性行為，判小王應賠償人夫30萬元精神撫慰金，全案上訴至高雄高分院遭駁回確定。

人夫主張，小王2019年11月9日凌晨邀約妻子到一間全家討論桌遊課程，期間妻子兩杯黃湯下肚意識模糊，醒來後才發現自己身在旅館內。事隔幾天小王向妻子表示，2人9日當天曾發生過性行為，還錄下影片。妻子擔心影片外流會影響夫妻感情，只好與小王進行談判，沒想到對方竟然借酒裝瘋突襲妻子的胸部與下體，想再度性侵，所幸有路人經過才沒能得逞。

人夫指控，小王2019年12月間利用手上的性愛影片，脅迫妻子拍攝性感照片，他同年月16日透過妻子告訴小王，自己打算提告。小王得知訊息後，當天深夜11時許便向他下跪道歉，但態度讓他感覺沒有誠意，決定就侵害配偶權部分提告求償70萬元。

對此，小王坦承雙方有發生性關係，但都是在兩情相悅的情況下發生，指稱人夫有誣告之虞，另外，他提到，前往人夫所經營的藥局道歉時，人夫還隨手拿起奶粉罐作勢砸頭，並出言恐嚇「這個如果敲下去，不知道會怎麼樣」，他就恐嚇、誣告部分要向人夫分別求償各20萬元，共計40萬元，並請求抵銷人夫求償的金額，他認為人夫的求償金額也過高。

屏東地方法院調查發現，人妻曾主動邀約小王出遊，主動傳送裸露、性感照，並傳正在沐浴的5張全裸照，稱「連跟我打過砲也不敢承認」、「還說你對我的是真正的愛」、「我會拜託他(人夫)不要提告」，以及「現在在床上等你喔！我家沒人，趕快來！嗯哼！」、「這個是細肩帶的小可愛，只到胸下喔！跟你前天看到的不一樣喔」、「我想跟你打砲」等誘惑言詞。

法院認定，雖然人妻與小王為合意性交，但小王始終沒有跟夫妻倆達成和解、刪除裸照，還刻意將人妻的裸照不遮蔽重要部位、放大彩色列印，當庭呈上給法官，對人妻造成2度傷害，人夫也因為此事罹患憂鬱症，簽下離婚協議書，最後判他應賠償人夫30萬元，日前高雄高分院將上訴駁回，全案確定。