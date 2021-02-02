▲海山分局長交棒李忠萍，新北警長黃宗仁：捍衛執法尊嚴不容打折。新北市警察局局長黃宗仁（中）、新任海山分局長李忠萍（右）、原海山分局長林温柔（左）則改調新莊分局。（圖／記者郭世賢攝，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局海山分局卸、新任分局長布達交接典禮，於2月1日下午2時在海山分局七樓大禮堂舉行，由新北市警察局局長黃宗仁親自主持布達儀式。黃宗仁強調，捍衛員警尊嚴不容打折，鼓勵新北市所有警察弟兄們，都能挺起腰桿執法。

警察局長黃宗仁在交接儀式中致詞，期許警察要有同理心，一定要保護好老百姓，讓老百姓安居樂業，不能容忍幫派的存在；同時強調「社區警政」、「第三方警政」的重要性，要以基層同仁為核心，重視來自基層的聲音及參與，並對民眾以同理心的角度出發，進而讓民眾信任警察，警政工作才能順利推行。

黃宗仁說，期許警察主管幹部要挺直腰桿，做基層員警強而有力的後盾，愛護照顧基層，接地氣的貼近民意，對於轄內治安維護工作全心投入，並以有限的警力結合「五力齊發」（義警、民防、警友、志工、巡守），讓400萬新北市民更安全；也再次叮嚀，要員警同仁都能執勤平安，不要用流血堆砌起來的績效。

▲▼新任海山分局長李忠萍領導統御寬嚴得宜，知人善任，勇於任事，各項表現優異。

新任海山分局長李忠萍，中央警官學校第60期國境警察學系總成績第一名畢業、國立臺北大學公共行政暨政策學系研究所碩士畢業；先後曾任台南縣警察局玉井分局、宜蘭縣政府警察局蘇澳分局、礁溪分局及羅東分局分局長、金門縣警察局主任秘書、宜蘭縣政府警察局督察長、花蓮縣警察局副局長、新北市政府警察局駐區督察、督察兼股長、後勤科科長、保安警察大隊大隊長、林口分局及蘆洲分局分局長等職務。

李忠萍期間歷經六任分局長、主任秘書、督察長、副局長、督察等職務。職務歷練豐富，學識豐沛，個性謙和，廉潔自持，領導統御寬嚴得宜，知人善任，表達清晰，文筆流暢，勇於任事，各項表現優異。

黃宗仁會中說到，1日六都都有分局長交接，但新北市希望藉此機會，深入說明社區警政意義，爭取民眾認同；原海山分局林温柔則改調新莊分局服務，期許接任的李分局長秉持著專業能力，繼續為海山分局付出，讓海山分局能為地方治安全力打拚。

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