▲新北安心迎接金牛年，金山警分局治安交通雙管齊下。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局統合義警、民防、義交等協勤力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸。自2月3日起至18日止為期15日，辦理重要節日安全維護工作。重點項目包括協助民眾舉家外出住居安全維護工作、設置機動派出所、協助失蹤人口返家團圓、結合民力服務社區及依據轄區特性，規劃推動與治安、交通有關之具體服務，讓人民安心歡度春節。

金山警分局針對春節轄區交通疏導措施，於2日召開交通順暢期前協調會，協調相關單位規劃利用彈性交管措施，維護交通順暢，遏止重大交通事故。針對春節重要景點金山老街地區，於連假期間2月10日至2月16日實施交通疏導：每日10至18時封閉管制金山區民生路、媽祖街；12時至20時縮短金山區中山路及中興路綠燈秒數。並配合號誌運作調整，請居民及遊客車輛，繞行磺清路或中正路轉往台2線前往基隆。

▲金山警分局針對春節轄區交通疏導措施，於2日召開交通順暢期前協調會。

針對治安工作部分，邀集轄區金融機構、銀樓、加油站、超商及賣場負責人召開安全維護座談會、溝通春節期間防盜防搶防竊防詐騙及護鈔等重要議題，並責由幹部加強督巡轄區金融機構，協助完成自衛編組及護鈔演練，以提升商家安全維護觀念。

金山警分局提醒民眾，春節期間應注意中央流行疫情指揮中心相關規範，做好防疫準備。於金融機構存、提款時，可聯繫分局派遣警車協助護鈔。如有規劃舉家外出旅遊，也可以跟派出所申請舉家外出服務，並先查詢各地區交通管制措施及替代道路，以減少塞車之苦，共維交通順暢。

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