趙少康不排除參選2024　侯友宜：國民黨難得的好人才

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

資深媒體人趙少康近日申請回復國民黨籍，劍指黨主席之位，至於有無可能聯手新北市長侯友宜參選2024總統，趙則說「不排除任何位置」。對此，侯友宜2日表示，趙少康是國民黨難得的好人才，雙手歡迎他，但自己現在是新北市長，一切以市政優先，好好做事。

除了參選黨主席趙少康受訪時更表示不排除參選2024參選大位，侯友宜上午出席市政行程時表示，我現在是新北市長，「大家好好做事吧！」

侯友宜表示，趙少康是國民黨難得的好人才，尤其多年來在媒體界，經常發表中肯的評論，很多民眾很喜歡他的想法，國民黨有他的加入，會增加更多力量，這是他樂觀其成的，接受並擁抱趙回到國民黨。

至於趙少康並不符合這屆黨主席參選資格，國民黨是否為了他調整施行細則？侯友宜回應，現在國民黨是由江啟臣領導，一切尊重黨部做法。

▲趙少康說明重返國民黨事宜。（圖／記者屠惠剛攝）

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