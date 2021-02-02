「不排除選2024」　趙少康：很多事不當黨主席也可以做

▲趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人趙少康決定重返國民黨，並有意參選黨主席。對於是否參戰2024年總統選舉，趙少康2日表示，不排除，且很多事情可以做不當黨主席也可以做 。

趙少康表示，2022年是幫國民黨候選人輔選，重要的是2024，這才是主要的，黨主席也可以考慮2022和2024，這沒有衝突。至於有人質疑會挑起中世代的對立，趙少康強調，不會，黨是大家的，藍軍現在面對的是民進黨執政橫行霸道、掌控所有一切的資源、發動義和團1450、兩岸緊張，還有疫情真的守得好嗎？國門很重要，也是靠大家的防疫和全民共識，光疫苗就一蹋糊塗，這種情況下，和中生代不會對立，會相處融洽，之所以出來也是要讓中生代、新生代、下一代將來有更好的成果。

有媒體報導，江啟臣明白告知沒有選黨主席資格，而趙少康就說不能選黨主席就要考慮2022、2024。趙少康澄清，沒有和江啟臣講過這種話。

對於不管是不是要選黨主席，或者可能考慮2022、2024，趙少康表示，「都不排除」。趙少康再被追問，「都不排除，是指2024選總統？」他表示，「不排除」。至於是否會參選2022年台北市長選舉，他表示「目前沒想」。

對於2024年總統選舉，趙少康說，「不排除不表示一定要，是不排除，政治上常在講never say never，永遠不要說絕不」。至於會不會跟韓國瑜合作，趙少康說，沒想過這問題，可以跟韓國瑜合作，也可以跟很多人合作，韓國瑜到底也是戰將，藍軍的戰將也蠻多的，侯友宜也算戰將。

針對若把趙少康擋下，會不會是韓國瑜跳出來選黨主席？趙少康說，「不知道，如果我不能選，韓國瑜如果想選的話，也很好，基本上國民黨不應該排斥任何人參選，看黨員的投票，公平公正，走大路，大家願意投誰就投誰，不是一個民主政黨應該作的事情嗎？你幹嘛要擋這個擋那個呢？不需要嘛！」