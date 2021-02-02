趙少康成2022、2024活棋？　江啟臣回應了

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

資深媒體人趙少康近日申請回復國民黨籍，雖然他有意爭取黨主席，但根據國民黨的規定，回復黨籍後需要1年，並且具中評委或中央委員身分才能競選黨主席。針對趙少康不排除參選2022、2024，國民黨主席江啟臣2日受訪時表示，以趙少康的資歷、經驗、歷練、影響力還有高度來看，對國民黨來說是很大的助力，相信無論在什麼樣的位置，都會設法為國民黨出力。

江啟臣表示，在民進黨執政下，永遠都是雙重標準，打著民主反民主，很多人都看不下去，國民黨作為在野黨，必須號召所有對執政黨有意見的人士，大家共同站出來為民眾發聲，為台灣的民主來爭取。

江啟臣說，不光是趙少康，若有機會的話，也會邀請更多認同國民黨的人來為台灣打拚，「我希望今天不只是趙先生，可能未來還有更多的『趙先生』能夠加入國民黨，重新回到國民黨，一個團結的國民黨，才能帶給民眾支持和信心」。

若趙少康選不成黨主席，是否有望參選2022年縣市長與縣市議員選戰、2024年總統選舉，江啟臣回應，以趙少康的資歷、經驗、歷練、影響力還有高度來看，他的加入對國民黨來說是很大的助力，相信無論在什麼樣的位置，他都會設法為國民黨出力。

不過，江啟臣強調，此時此刻或未來在什麼樣的位置才恰當，這部分必須尊重趙少康的想法，在野黨目前最該做的事情就是貼近民意、跟人民站在一起，相信趙少康也會支持這樣的理念和做法。