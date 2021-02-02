　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

過去選主席不用滿1年！去年才改　趙少康：因人設事一定有貓膩

▲▼趙少康親自說明重返國民黨事情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，並稱高雄前市長韓國瑜去年9月力勸他選黨主席。但按國民黨去年黨主席補選作業細則第4、5條規定，候選人須具備選舉人資格，入黨滿1年，且曾任中評委或中央委員。對此，趙少康2日表示，以前選黨主席不用滿1年，到底誰因人設事，大有玄機，一定有貓膩。

趙少康表示，國民黨是一個很大的政黨，本來就有很多不同的意見很正常，有人禮貌上表示歡迎，也有人說要照黨章來、不能因人設事，他從未要求別人為他違反規定，按國民黨過去的黨章和黨主席選舉辦法，黨章沒規定黨主席需要滿1年。

趙少康指出，黨章是母法，是最重要的法律，過去的黨主席選舉，包括馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義選舉時都沒這規定，去年黨主席補選辦法突然跑出候選人須和選舉人同樣的資格，選舉人要一年，以前只有兩個資格，當過中央委員和當過中評委。

趙少康提到，若江啟臣聘他當中評委，隨時可以聘，中央委員要選舉，有名額限制，中評委沒有，黨主席隨時想聘就聘，沒規定幾個，國民黨可能有1000個中評委，且也沒規定什麼時候聘，只是聘完後要給全國代表大會確認，聘完就生效，按傳統、既有、正式的黨主席辦法，從來沒1年規定，只有在去年補選的時候，多出了這項規定，當然去年是為了阻擋誰，他不知道，國民黨每次這個辦法、那個辦法，就是為了擋這個人、擋那個人。

趙少康還說，以前正式選黨主席都沒這規定，「到底誰因人設事，是我因人設事，還是他們過去因人設事，這大有玄機，這中間一定有貓膩，我不會要求為我改，就按照正常規定，為什麼以前沒有，突然跑出來呢？這不是很奇怪嗎？」。

談起過去戰績，趙少康自豪表示，從事媒體很多年，沒有介入政治，個性就是這樣，從事媒體就是從事媒體，過去的戰績戰火飛黃，「藍軍沒有一個人趕得上我」，若重返國民黨，當然會提升國民黨的形象和戰績，問題是，假如他們有各種方式來阻擋就是另外一件事情。

其他人也看了這些新聞...

趙少康證實「韓國瑜要我選黨主席」　私下對話曝光
下一步選2022、2024？　趙少康：我不排斥任何位置
趙少康自爆被勸進選黨主席　韓國瑜說話了

相關新聞...

趙少康選黨主席「不符資格」　國民黨：要達2項要件
趙少康重返國民黨　新黨：盼他把「新黨精神」帶回藍營
「政治金童」趙少康旋風不輸韓國瑜　無黨籍戰北縣立委得23.5萬票

振興一下我們的美麗

ET快訊
車禍6死！3高中生2中輟、1休學　校方曝坎坷經歷：全單親
3對情侶赴黃泉！女高中生離家9天亡　爸：本就反對談戀愛
3對情侶「高速超車」最後畫面曝！劇晃下秒自撞
台積電子公司副總猝死　上周才參加車用晶片會
專家：越早下注越會中！點新聞雲App「獎金天天百萬」快衝
選秀評價51歲周傳雄？　22歲女歌手反擊了　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趙少康不排除參選2024　侯友宜：國民黨難得的好人才

林志堅轉戰桃園市長成關注　鄭文燦：桃竹共同生活圈互送暖

韓國瑜草包藍變知識藍？　林濁水問趙少康：韓粉算不算台灣義和團

罷捷門檻7萬2892票！過去6年鳳山藍綠得票見端倪　再4天總決戰

黃捷拜票狹路相逢杏仁哥...微笑揮手vs.大聲公叫陣「罷免黃捷！」

陳椒華正式接任時代力量黨主席：黨人事不做大更動

「不排除選2024」　趙少康：很多事不當黨主席也可以做

保黃捷「3關鍵人物」1小時密商曝：這樣妳OK？　她拍板正面對決

雲端最前線／韓國瑜趙少康聯手！吳怡農2022抬轎或坐轎？

趙少康成2022、2024活棋？　江啟臣回應了

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

趙少康不排除參選2024　侯友宜：國民黨難得的好人才

林志堅轉戰桃園市長成關注　鄭文燦：桃竹共同生活圈互送暖

韓國瑜草包藍變知識藍？　林濁水問趙少康：韓粉算不算台灣義和團

罷捷門檻7萬2892票！過去6年鳳山藍綠得票見端倪　再4天總決戰

黃捷拜票狹路相逢杏仁哥...微笑揮手vs.大聲公叫陣「罷免黃捷！」

陳椒華正式接任時代力量黨主席：黨人事不做大更動

「不排除選2024」　趙少康：很多事不當黨主席也可以做

保黃捷「3關鍵人物」1小時密商曝：這樣妳OK？　她拍板正面對決

雲端最前線／韓國瑜趙少康聯手！吳怡農2022抬轎或坐轎？

趙少康成2022、2024活棋？　江啟臣回應了

名醫趁乳房觸診偷抓！幫擦超音波劑「再揉2下」　她傻：不只我被摸

台股盤中大漲超過400點！台積電領軍半導體噴出　指數收復所有均線

怒了！桑契斯為何被冰？　凱許曼：全世界都知道答案

M1 Mac藍牙災情有解！蘋果發布macOS Big Sur更新版

說・流行／最會玩黑色的Rick Owens連GD都是粉絲　讓Converse突破百年來的設計

「包裹到貨」詐騙簡訊最常見　Whoscall統計2020年全球詐騙逾2.8億次

15年中古房價倍漲　軍公教買盤撐住「兵工廠」話題重劃區

給阿嬤照顧7天！瑪爾被寵到「忘記親娘」　生氣汪汪叫：別碰我

登妻子雲端照驚見「驗孕棒」秒綠　小兒科名醫翻拍挨告結果曝

石木欽案 法官交友踩紅線 翁茂鍾成喬事中心？｜行動法庭 第108集

政治熱門新聞

罷免黃捷倒數！王世堅「3字」斷言結局

反擊！　綠點名拉下藍3戰將：罷免謝龍介成功率非常高

民進黨笑「她」50歲還穿飛行夾克

大學生返鄉了！拉下黃捷藍有3大難關　藍態度急降溫

26年前5字轟綠營！游淑慧：趙少康根本先知

私菸案總統侍衛長翻身！　張捷接參謀本部訓練次長

趙少康：比韓國瑜更適合黨主席　媒體全放手

趙少康震撼回歸國民黨！　王世堅曝關鍵

韓國瑜靠趙少康當選立委　黃光芹：國民黨遇到深水炸彈

稱王育敏「50歲阿姨」遭藍營批年齡歧視　范綱皓刪文道歉

王育敏穿飛行夾克被綠營圍剿　國民黨：年齡歧視

韓國瑜若聯手趙少康統治國民黨　李正皓曝：將迎三個「滅頂之災」

「台灣急著打疫苗嗎」　他列4大點分析

下一步選2022、2024？　趙少康：我不排斥任何位置

更多熱門

相關新聞

趙少康成2022、2024活棋？　江啟臣回應

趙少康成2022、2024活棋？　江啟臣回應

資深媒體人趙少康近日申請回復國民黨籍，雖然他有意爭取黨主席，但根據國民黨的規定，回復黨籍後需要1年，並且具中評委或中央委員身分才能競選黨主席。針對趙少康不排除參選2022、2024，國民黨主席江啟臣2日受訪時表示，以趙少康的資歷、經驗、歷練、影響力還有高度來看，對國民黨來說是很大的助力，相信無論在什麼樣的位置，都會設法為國民黨出力。

趙少康重返國民黨　侯友宜：舉雙手積極歡迎

趙少康重返國民黨　侯友宜：舉雙手積極歡迎

趙少康：比韓國瑜更適合黨主席　媒體全放手

趙少康：比韓國瑜更適合黨主席　媒體全放手

26年前5字轟綠營！游淑慧：趙少康根本先知

26年前5字轟綠營！游淑慧：趙少康根本先知

趙少康震撼回歸國民黨！　王世堅曝關鍵

趙少康震撼回歸國民黨！　王世堅曝關鍵

關鍵字：

趙少康

讀者迴響

熱門新聞

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

快訊／台南車禍畫面曝！甩尾猛撞6人無生命跡象

即／烘爐地驚傳2男命案　現場留炭盆

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

最強學士服照曝光！女大生「上衣失蹤」剩領巾

台南車禍5死1命危　報案者聽到呻吟聲

最強考生曝光！姓名「文ＯＯ君」網傻：怎麼贏？

快訊／台南深夜車禍！車內6人送醫皆不治

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面