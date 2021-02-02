過去選主席不用滿1年！去年才改　趙少康：因人設事一定有貓膩

▲趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，並稱高雄前市長韓國瑜去年9月力勸他選黨主席。但按國民黨去年黨主席補選作業細則第4、5條規定，候選人須具備選舉人資格，入黨滿1年，且曾任中評委或中央委員。對此，趙少康2日表示，以前選黨主席不用滿1年，到底誰因人設事，大有玄機，一定有貓膩。

趙少康表示，國民黨是一個很大的政黨，本來就有很多不同的意見很正常，有人禮貌上表示歡迎，也有人說要照黨章來、不能因人設事，他從未要求別人為他違反規定，按國民黨過去的黨章和黨主席選舉辦法，黨章沒規定黨主席需要滿1年。

趙少康指出，黨章是母法，是最重要的法律，過去的黨主席選舉，包括馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義選舉時都沒這規定，去年黨主席補選辦法突然跑出候選人須和選舉人同樣的資格，選舉人要一年，以前只有兩個資格，當過中央委員和當過中評委。

趙少康提到，若江啟臣聘他當中評委，隨時可以聘，中央委員要選舉，有名額限制，中評委沒有，黨主席隨時想聘就聘，沒規定幾個，國民黨可能有1000個中評委，且也沒規定什麼時候聘，只是聘完後要給全國代表大會確認，聘完就生效，按傳統、既有、正式的黨主席辦法，從來沒1年規定，只有在去年補選的時候，多出了這項規定，當然去年是為了阻擋誰，他不知道，國民黨每次這個辦法、那個辦法，就是為了擋這個人、擋那個人。

趙少康還說，以前正式選黨主席都沒這規定，「到底誰因人設事，是我因人設事，還是他們過去因人設事，這大有玄機，這中間一定有貓膩，我不會要求為我改，就按照正常規定，為什麼以前沒有，突然跑出來呢？這不是很奇怪嗎？」。

談起過去戰績，趙少康自豪表示，從事媒體很多年，沒有介入政治，個性就是這樣，從事媒體就是從事媒體，過去的戰績戰火飛黃，「藍軍沒有一個人趕得上我」，若重返國民黨，當然會提升國民黨的形象和戰績，問題是，假如他們有各種方式來阻擋就是另外一件事情。

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