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里港國小英語冬令營　參訪里港警分局新建辦公廳舍收穫滿滿

▲屏東縣里港國小英語冬令營師生參訪里港警分局新建辦公廳舍，收穫滿滿。（／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣里港國小英語冬令營師生參訪里港警分局新建辦公廳舍，收穫滿滿。（／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局於昨日甫經落成啟用，今（2）日就有里港國小英語冬令營師生隨即前來參訪，體驗當一日的小小警察，學童們看見手槍、警銬、指揮棒等等的應勤裝備相當興奮，也對相關交通安全及犯罪預防新知獲益良多。

▲屏東縣里港國小英語冬令營師生參訪里港警分局新建辦公廳舍，收穫滿滿。（／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼參觀拘留所、警用裝備介紹。

▲屏東縣里港國小英語冬令營師生參訪里港警分局新建辦公廳舍，收穫滿滿。（／記者陳崑福翻攝，以下同）

里港國小110年度英語冬令營師生約30餘人，今早來到里港警分局新建辦公廳舍參訪，由於營隊是英語教學，里港分局派出外事警員曹育慈，與行政組警員張哲豪一同以英語解說相關警用裝備及車輛的功用，並讓小朋友體驗、摸索這些警用裝備，讓他們感到很興奮。

另偵查隊警員劉彥敏、交通組警員邱正男利用機會宣導小朋友認識新興毒品及其危害；與反詐騙、反霸凌、校園安全人身維護等犯罪預防事項、交通安全規則、砂石車視線死角的認識等，讓他們收穫良多。他們最後參觀分局人犯拘留室，藉此讓他們應奉公守法的相關法治教育觀念，並在大門口與新辦公廳舍合影留念，劃下一個完美的參訪行程。

分局長楊龍祥表示，現今是一個地球村的時代，英語是共通的語言，新辦公廳舍中設有相關英語指標示牌，就是希望能夠建構一個英語學習友善環境，期盼藉由這次的參訪結合英語導覽教學，能讓每個小朋友對於警察這個工作有更深入的認識及了解，達到警政法治教育及犯罪預防、交通安全宣導自小扎根的目的。

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