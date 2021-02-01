中市警分局長大隊長交接　盧秀燕：治安六都名列前茅「好還要更好」

▲台中市警局舉行分局長大隊長交接佈達。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市警察局1日舉行新卸任分局長、大隊長聯合佈達交接，市長盧秀燕親自出席監交見證。她表示，台中治安六都各項評比名列前茅，但「好還要更好」，期勉所有新任警官運用過去職務歷練，持續守護治安、保護市民。

今天下午，台中市警局「卸任新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，9位異動的分局長及大隊長齊聚一堂，市長盧秀燕親自一一監交見證，場面隆重。

▲▼盧秀燕親自監交佈達，期勉中市治安好還要更好。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，感謝所有警察同仁盡心盡力維護台中治安，更感謝警察的家屬們分擔家庭要務支持；警察局分局長及大隊長均需相當職務歷練才能擔任，期許新任同仁在新工作崗位有更好的表現。

她也說，春節即將到來，警察同仁除了春安工作，並與市府各單位一同防疫，她提醒同仁服務市民忙碌之餘，也要注意自身身體健康。



中市警察局表示，內政部推動治安工作，為有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，通盤檢討調整全國各警察機關警監職務，中市府警察局職務調整部分，包括內政部警政署警監督察高元光及中市府警察局豐原分局分局長高誌良等2人調陞中市府警察局警政監、民防管制中心主任傅孟煒調陞新竹市警察局副局長、人事室主任許健基調陞嘉義縣警察局副局長。

此外，另有新任分局長及大隊長共9人，包括第五分局分局長林沐弘、交通警察大隊大隊長陳松寅、第六分局分局長吳耀南、第四分局分局長許明耀、大雅分局分局長賈立民、太平分局分局長葉志誠、保安警察大隊大隊長王子雄、豐原分局分局長吳銘淵、東勢分局分局長劉安杰。

警察局卸任及新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮今日在中市府警察局舉辦，由盧市長主持並與警察局長楊源明共同擔任監交人，副市長陳子敬、市議員徐瑄灃、陳成添、劉士州等人均到場祝賀。

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