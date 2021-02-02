春節將屆屏警全力打詐　逮251嫌查扣7000萬不動產

記者陳崑福／屏東報導

疫情影響民眾購物習慣，詐騙集團利用機會詐騙，屏東縣政府警察局在春節前展開打詐行動，共查獲40件個詐騙案、逮獲251名嫌犯，查扣3間房屋、11台汽車及現金34多萬元，總計查扣約7000多萬元動產，成效著卓。

▲屏東縣警局全力打詐，破獲40件詐騙案，逮獲251嫌犯查扣7000萬不動產，成效卓著 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼查扣手機及詐騙財物。

疫情影響民眾生活習慣，在家中時間增多，詐騙集團趁機大發災難財，除了常見的「猜猜我是誰」藉由亂槍打鳥方式打電話佯裝親友借錢；「假網拍」即網路拍賣購物匯款後未收到訂購物品或收到與訂購物品完全不同的商品、或「解除分期付款」詐欺集團佯裝電商平台客服人員來電，以下了多筆訂單，或系統設定成分期付款，需要操作ATM或購買遊戲點數才能解除手法外詐財外。

目前比重佔多數的即為「假交友（投資）」及「假投資」，先以加好友方式卸下民眾心防，再詢問是否有投資意願而誘騙被害人至設計好之網頁投資，待獲利要取出款項再以被害人涉嫌洗錢為由拒絕出金之手法詐錢。

屏東縣警方為遏阻詐騙歪風，讓民眾安心過年，從1月18日起至29日配合警政署規劃「全國同步打擊詐欺專案行動」，鎖定查緝詐欺集團和查扣不法所得兩大面向加強打擊工作。

共查獲詐欺犯罪集團40件、逮251嫌，查扣不法所得現金34萬2千餘元、房屋3處、汽車11輛，合計查扣資產金額約7仟20萬餘元，成果裴然，並擴大向上溯源追查集團金主，擴大偵辦。

縣警局長李文章呼籲，農曆春節前為詐欺案件高峰期，民眾若接獲可疑來電，務必立即掛斷電話，並撥打165反詐騙專線諮詢查證，以免受騙。

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